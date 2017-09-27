Tunceli'de öldürülen iki teröristten birinin terör örgütü MKP/HKO üyesi Orhan G. olduğu ve 11 yıldır PKK'lı teröristlerle birlikte hareket ettiği ortaya çıktı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında güvenlik güçlerinin çatışmada ölü olarak ele geçirdiği 2 teröristin, MKP/HKO'lu olduğu ve terör örgütü PKK ile iş birliği yaptığı ortaya çıktı. Teröristlerden birinin sözde bölge sorumlusu "Rojhat" kod adlı Orhan G. olduğu ve odun toplamak için gittiği ormanlık alanda cesedi bulunan Rıza Örük isimli vatandaşı öldürenler arasında bulunduğu üzerinde durulduğu öğrenildi.

2 TERÖRİST ÖLÜ OLARAK ELE GEÇİRİLDİ

Edinilen bilgiye göre, dün gece İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JÖH timleri, Ovacık kırsalında operasyona çıktı. Kırsalda bir grup teröristle sıcak temas sağlayan timler, teröristlerle çatışarak 2'sini ölü olarak ele geçirdi. Teröristlerden 1 kaleşnikof, 1 keskin nişancı tüfeği, 1 Glock tabanca,2'si tabancaya ait 5 şarjör, el bombası, 2 adet şemsiye, bir sahte Nüfus cüzdanı ve sırt çantası ele geçirildi.

11 YILDIR PKK'LILARIN YANINDA

Güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmada, öldürülen 2 teröristin, terör örgütü MKP/HKO'lu olduğunu, ancak Halkların Birleşik Devrimci Hareketi adı altında terör örgütü PKK ile birlikte hareket ettiğini belirledi. Etkisiz hale getirilen 2 teröristten 1'inin örgütün sözde bölge sorumlusu "Rojhat" kod adlı Orhan G. olduğu ve 11 yıldır bölücü terör örgütünde yer aldığı tespit edildi.

ÇLİK YELEĞİ BİR KİLOMETREDEN DELEBİLİYOR

Öte yandan sözde üstü düzey sorumlu teröristten ele geçirilen silahla ilgili de dikkat çekici bir ayrıntı belirlendi. Ele geçen keskin nişancı tüfeğinin, Dragunov olduğu tespit edilirken, bu silahın, çelik yeleği 1200-1300 metreden delme özelliği bulunduğu öğrenildi.

ODUN TOPLAMAYA GİDEN VATANDAŞIN KATİLİ

22 Eylül'de Ovacık ilçesi Sarıtosun köyünde ikamet eden Rıza Örük (58), odun toplamak için gittiği Yaylagünü köyü Çadırdüzü mezrası kırsalında ateşli silahla öldürülmüş olarak cesedi bulunmuştu. Güvenlik güçleri, Örük'ün MLKP/MKP terör örgütü tarafından öldürüldüğünü tespit etmişti. Ölü ele geçirilen 2 teröristten sözde üst düzey sorumlunun, Örük'ün öldürülmesinde yer aldığının değerlendirildiği öğrenildi.

Kaynak: haberinburada