Tunceli'de düzenlenen operasyonda 3 teröristin öldürülmesinin ardından bölgede bomba ve çok sayıda mühimmat bulundu.

F-16'LARLA 5, SİLAHLI İHA İLE 3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Tunceli'de dün güvenlik güçlerinin istihbarat çalışması sonrası merkeze bağlı Uzuntarla köyü kırsalında terör örgütü PKK'lı terörist grup belirlenmişti.

Bunun üzerine Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolu güvenlik gerekçesiyle kapatılmış, karadan Jandarma Komando ile Özel Hareket timleri, havadan ise F-16 ve silahlı insansız hava araçlarıyla operasyon düzenlenmişti.

F-16 ile yapılan operasyonda 5, sabah Silahlı İHA ile yapılan operasyonda 3 terörist öldürülmüştü.

OPERASYON BÖLGESİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Operasyon sonrası 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede Jandarma Özel Hareket timleri arama tarama faaliyeti yaptı. Yapılan çalışmada 2 adet M-16, 1 adet kaleşnikof, 2 adet el bombası, 13 adet şarjör, 2 adet telsiz, 4 adet flash disk,1 adet ses kayıt cihazı, 3 adet çanta, bir miktar para ile silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

2'Sİ SÖZDE YÖNETİCİ

Öldürülen teröristler arasında örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin de olduğu iddia edildi. Ele geçrilen silahlar arasındaki ABD yapımı M-16'ların örgütte sadece bölge sorumlusu yöneticilere verilmesi de bu iddiayı güçlendirdi.

Kaynak: haberinburada