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Tunceli'de PKK'ya Operasyon! 5 Terörist Öldürüldü

TUNCELİ'DE PKK'YA OPERASYON! 5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Tunceli'de güvenlik güçleri tarafından düzenlenen hava destekli operasyonda 5 terörist öldürüldü.

Tarih : 01 Eylül 2017, 20:30
Puan Ver : Tunceli'de Pkk'ya Operasyon! 5 Terörist Öldürüldü(7/10)3

Güvenlik güçleri terörle mücadeleye bayram da ara vermedi. Tunceli'de PKK terör örgütüne hava destekli operasyon düzenlendi.

VALİLİK AÇIKLADI: 5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "1 Eylül 2017 tarihinde saat 19.00'da Pülümür yolu-Uzuntarla mevkiinde güvenlik güçlerimizce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği değerlendirmekte olup operasyona devam edilmektedir" denildi.

OPERASYON NEDENİYLE YOL ULAŞIMA KAPATILDI

Teröre yönelik hava destekli operasyonun devam ettiği bölgede Tunceli-Erzincan karayolu güvenlik sebebiyle ulaşıma kapatıldı. Güvenlik güçlerinin operasyonu tamamlamasının ardından yolun trafiğe açılması bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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