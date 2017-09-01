TUNCELİ'DE PKK'YA OPERASYON! 5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Tunceli'de güvenlik güçleri tarafından düzenlenen hava destekli operasyonda 5 terörist öldürüldü.
Güvenlik güçleri terörle mücadeleye bayram da ara vermedi. Tunceli'de PKK terör örgütüne hava destekli operasyon düzenlendi.
VALİLİK AÇIKLADI: 5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "1 Eylül 2017 tarihinde saat 19.00'da Pülümür yolu-Uzuntarla mevkiinde güvenlik güçlerimizce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği değerlendirmekte olup operasyona devam edilmektedir" denildi.
OPERASYON NEDENİYLE YOL ULAŞIMA KAPATILDI
Teröre yönelik hava destekli operasyonun devam ettiği bölgede Tunceli-Erzincan karayolu güvenlik sebebiyle ulaşıma kapatıldı. Güvenlik güçlerinin operasyonu tamamlamasının ardından yolun trafiğe açılması bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
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