Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan ve Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre, 2017 yılı ağustos ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 46,35 oranında bir artış göstererek 4 milyon 658 bin 463 oldu.

RUS TURİST SAYISI YÜZDE 892 ARTTI

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı ağustosta yüzde 46.35 artarak 4.66 milyon kişi olarak gerçekleşti.

Yabancı ziyaretçi sayısı ocak-ağustos döneminde yüzde 26.41 artışla 21.98 milyon kişi oldu.

Rus ziyaretçi sayısı ağustosta yüzde 671; ocak-ağustos döneminde yüzde 892 artış gösterdi.

Ağustos ayında Türkiye'ye gelen turistlerin 52 bin 776'sı günübirlik ziyaret gerçekleştirdi.

EN ÇOK ZİYARET EDİLEN 5 İL

Ağustosta Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il şöyle:

1-Antalya yüzde 37,07

2-İstanbul yüzde 26,80

3-Muğla yüzde 8,72

4-Edirne yüzde 7,47

5-Artvin yüzde 6,71

Kaynak: haberinburada