Hükümet, 2023'te turizmde dünyada ilk 10 ülke arasına girme hedefi kapsamında turizm sektöründe yeni bir hamleye hazırlanırken 60 milyar dolar geliri olan İspanya'yı model aldı. Bu kapsamda beş yıldızlı otel ve tatil köyleri yerine butik oteller teşvik edilecek. Pansiyon ve butik otellerin turizm sektöründeki payı yüzde 70'e ulaşan İspanya'da olduğu gibi bu alanlara yönelik yatırımlar desteklenecek. Daha küçük ölçekli, butik turizm altyapıları oluşturulurken, beş yıldızlı otellerin esnek kullanımı sağlanacak. Örneğin, otel içindeki müstakil evler uzun vadeli kiralama gibi değişik modellere dönüştürülerek esnek kullanımı sağlanacak.

HEDEF 50 MİLYON TURİST

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, turizmde 2023'te 50 milyon turist, 50 milyar dolarlık gelir hedefini anımsatarak, Antalya'da 7 aylık dönemde turist sayısında yüzde 60 artış olduğunu belirtirken, spor ve sağlık başta olmak üzere turizm çeşitlendirilmesinde hem de Çin, Uzakdoğu, Hindistan gibi yeni pazarlara ulaşılmasına ağırlık vereceklerini açıkladı. Türkiye'de turizm geliri yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 9 artarak 6 milyar dolar seviyelerine çıkarken, pansiyon, butik otellerin turizm sektöründeki payı yüzde 10'a bile ulaşmıyor. Yeni dönüşüm programı ile bu oranın yüzde 35'lere çıkarılması hedefleniyor.

5 YILDIZA ESNEK KULLANIM

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, İspanya'nın 56-60 milyar dolarlık turizm geliri olduğunu anımsatarak, Türkiye'de yatak kapasitesi itibarıyla 5 yıldızlı otellerin çok fazla olduğunu ve butik altyapılarının oluşturulması gerektiğini söyledi. Bakan Elvan, beş yıldızlı otellerin esnek kullanımını sağlayacak yeni bir sistem olabileceğini belirterek, "Otellerin içinde evler var. Bunlar uzun süreli kiralama gibi değişik modellere dönüştürülebilir. Otellerin esnek kullanımını sağlayacak bir takım düzenlemeler yapılması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

TURİZM AMAÇLI KONUT

Özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarındaki 3 milyona yakın yazlığın turizme kazandırılması da gündemdeki başlıklar arasında bulunuyor. Yaz aylarında kullanılan diğer aylarda atıl olan bu yazlıkların daha aktif kullanımının sağlanması hedefleniyor. İspanya 1970'li yıllardan itibaren kıyı bölgelerinde yabancılara satılmak üzere çok sayıda ev inşa etti. Turizm amaçlı konut inşaatı kapsamında orta gelir grubundaki Avrupalılar ve zengin Arap şeyhleri için ayrı ayrı projeler yapıldı. İspanya bu kapsamda yaklaşık 16 milyon ev inşa etti. 1950'lerde 1 milyon turistin geldiği bu ülkeye 1973'te gelen turist sayısı 34 milyona, 2008'de 57 milyona ulaştı. Bu modelle İspanya milli gelirinin yüzde 11'ini turizmden elde eden bir ülke oldu. Bu süreçte İspanya hükümeti tüm otel, restoranları düzenli ve inceleyerek, sınıflamaya gitti. Yiyecek, konaklama ücretleri kontrol altında tutuldu. Kaynak: Sabah

Kaynak: haberinburada