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TÜRK DÜŞMANLIĞI MERKEL VE SHULZ'A PAHALIYA MAL OLDU: SEÇMENLERİNİN YÜZDE 15'İ GİTTİ


Türk Düşmanlığı Merkel ve Shulz'a Pahalıya Mal Oldu: Seçmenlerinin Yüzde 15'i Gitti
Tarih : 24 Eylül 2017, 20:20
Puan Ver : Türk Düşmanlığı Merkel Ve Shulz'a Pahalıya Mal Oldu: Seçmenlerinin Yüzde 15'i Gitti(8/10)4

Almanya'da bugün yapılan genel seçimde Hristiyan Demokrat Parti (CDU) ile Sosyal Demokrat Partisi 2013 Almanya Federal Seçimleri'nden sonra yüzde 15 oy oranında oy kaybetti. Aşırı sağcılar İkinci Dünya Savaşından sonra ilk kez meclise girdi.

AŞIRI SAĞCILAR İLK KEZ PARLAMENTOYA GİRDİ

Almanya'daki genel seçimin galibi Başbakan Angela Merkel'in liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) oldu. Sandık çıkış anketine göre Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) yüzde 32,5 oy aldı. Martin Shulz liderliğindeki Sosyal Demokratlar yüzde 20 oyla sandıktan ikinci parti olarak çıktı. Aşırı sağcı (AfD) partisi yüzde 13.5 oy oranı ile ilk kez meclise girdi.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDAN SONRA EN DÜŞÜK OYU ALDI

Angela Merkel 2013 Almanya Federal Seçimleri'nde yüzde 41.5 oranında oy almıştı. Merkel 9 puan oy kaybeti. SPD ise yüzde 25.7 oranında oy almıştı, bu seçimde 5.7 puan kayıp yaşayarak İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en düşük oyunu aldı.

Aşırı sağın yükselişe geçtiği Almanya'da AfD yüzde 13,5 oy oranı ile İkinci Dünya Savaşından sonra ilk kez meclise girdi. AfD, göçmen karşıtı politikaları ile tanınıyor.

TÜRKİYE'Yİ TATIŞMIŞLARDI

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Almanya Sosyal Demokrat Partisi Başkanı Martin Schulz, birlikte programa çıkıp Türkiye'yi tartışmışlardı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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