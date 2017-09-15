TÜRK GİRİŞİMCİ ÜRETTİ, AVUSTRALYA'DAN TALEP YAĞDI
Türk asıllı girişimci İbrahim Özdemir, ayranı ekşi bulan Avustralyalıların talepleri üzerine çikolatalı-muzlu, karpuzlu ve çikolata-kahveli tatlı ayran üretti.
Türk asıllı girişimci İbrahim Özdemir, ayranı ekşi bulan Avustralyalıların talepleri üzerine çikolatalı-muzlu, karpuzlu ve çikolata-kahveli tatlı ayran üretti. Sydney'de düzenlenen Avustralya'nın en büyük gıda fuarı Fine Food Avustralya'da, Türk kökenli iş adamının ürettiği probiyotik "tatlı meyveli ayranlara" ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.
"AVUSTRALYALILAR AYRANI EKŞİ BULUYOR"
Sydney Fuar ve Kongre Merkezi'nde 11-14 Eylül'de düzenlenen fuarda Türk kökenli Avustralyalı iş adamı İbrahim Özdemir tarafından üretilen ve marketlerde yerini alan probiyotik tatlı meyveli ayranlar tüketiciye sunuldu.
Melbourne'da süt ve süt ürünleri üretimi yapan iş adamı Özdemir, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, geleneksel tattaki ayranların Avustralyalılar tarafından ekşi bulunarak yeteri kadar tüketilmemesi üzerine probiyotik meyveli ayran çeşitlerini ürettiklerini söyledi.
Kaynak: haberinburada
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