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TÜRK HAVA YOLLARI İÇ HAT SEFERLERİNE BAŞLADI


TÜRK HAVA YOLLARI İÇ HAT SEFERLERİNE BAŞLADI
Tarih : 10 Ocak 2017, 09:05
Puan Ver : Türk Hava Yolları İç Hat Seferlerine Başladı(7/10)5


İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı ve görüş mesafesinin düşmesinden dolayı Türk Hava Yolları'nın dün saat 00.00'a kadar iptal edilen iç hat seferleri yeniden başlattı.THY Genel Müdürü Bilal Ekşi Atatürk Havalimanı'nda yoğun bir karla mücadele ve temizlik ile Salı günü 300 sefer icra edilmesi planlanmıştır. Web sitemizden takip lütfen" dedi.



YOLCULAR YERLERDE VE BALKONLARDA UYUDU

Atatürk Havalimanı'nda yolcuların yerlerde yattığı ve balkonlarda uyuduğu gözlenirken tekerleklik sandalyeye ihtiyacı olan yolculara ise öncelik olarak otellere alındı. Havalimanı'nda bilet satış ofisleri önündeki kuyruklar hala devam ediyor.



THY'NİN İÇ HAT UÇUŞLARI BAŞLADI

Yoğun kar yağışı nedeniyle pist ve apronların kapanmasından dolayı Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, resmi twitter adresinden tüm iç hat seferlerin dün saat 00.00'a kadar iptal edildiğini duyurmuştu. Atatürk Havalimanı'nda yapılan kar temizleme çalışmalarını ardından pistlerin uçuşlar için normale dönmesinin ardından iptal edilen iç hat seferleri yeniden başladı.



 



 



kaynak:sabah








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