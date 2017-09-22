TÜRK-İŞ TAŞERONLARIN YÜREĞİNE SU SERPTİ: HİÇ BU KADAR ÜMİTLENMEDİK
Başbakan Yıldırım'ın Türk-İş'e ziyareti sonrasında açıklama yapan Türk-İş Başkanı Atalay, taşeronlara kadro verilmesiyle ilgili "Bugüne kadar bu kadar ümitli olmadık" dedi.
Başbakan Yıldırım'ın Türk-İş'e ziyareti sonrasında açıklama yapan Türk-İş Başkanı Atalay, taşeronlara kadro verilmesiyle ilgili "Bugüne kadar bu kadar ümitli olmadık. 5 milyon insanı ilgilendiriyor bu konu. Başbakanımızın açıklaması moral vericiydi" dedi.
"BAŞBAKANIMIZ AÇIKLAMASI MORAL VERİCİYDİ"
Atalay, "Bir an evvel bu sene sonunda 2018'e girmeden bu sorunun çözülmesi gerektiğini ifade ettik. Aradan aracı çıksın istedik. Bu bir an evvel ülke gündeminden çıksın istedik. Bugün konuşulan konuların başlığı buydu. Talep şu, bunlar devletin çalışanı olsun. Sendikaların talebi bu. Memur işi yapan memur statüsünde olsun, işçi olan da işçi statüsünde olsun dedik. Bu kadar ümitli ve umutlu olmadık bugüne kadar. 5 milyon insanı ilgilendiriyor bu konu. Başbakanımızın açıklaması moral vericiydi" diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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