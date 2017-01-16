Altın 6 Haftanın En Düşüğünde
Cezaevindeki Demirtaş'a Bir Kötü Haber Daha!
Efsanelerden Trump Gideri!
Galatasaray'dan Hakem İsyanı!
'mesajım Enosis Hayali Kuranlaradır'
Ağrıyan Diş İçin Sakın Kullanmayın Çünkü…
Hdp Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın Milletvekilliği Düştü
Dev Projemize Bir Talip Daha!
Psikiyatristler Fetö'cü Hainlerin İlk Sözleri...
Hamza Hamzaoğlu'ndan Fenerbahçe İddialarına Cevap!
Gaziosmanpaşa'da Kahvehaneye Silahlı Saldırı
Otomobil Devi Satılıyor! İşte Değeri
Suudi Arabistan'dan Flaş Suriye Kararı!
Acun Açıkladı! Resmen Ezdi Geçti...
İstanbul Valisi Şahin'den 'bekçi' Açıklaması
Hdp'li İdris Baluken Gözaltına Alındı
Eş Katili Cezaevinde İntihar Girişiminde Bulundu
Kadınların O Sorununu Ortadan Kaldırıyor
Krasnodar Kafilesi İstanbul'a Geldi!
Hdp'li Konca'nın Yargılanmasına Başlandı

TÜRK KARGO UÇAĞI EVLERİN ÜZERİNE DÜŞTÜ: 37 ÖLÜ


TÜRK KARGO UÇAĞI EVLERİN ÜZERİNE DÜŞTÜ: 37 ÖLÜ
Tarih : 16 Ocak 2017, 10:33
Puan Ver : Türk Kargo Uçağı Evlerin Üzerine Düştü: 37 Ölü(9/10)10


Bişkek'e iniş sırasında radardan kaybolan Türk ACT Havayolları'na ait TC-MCL tescilli Boeing 747-400 tipi kargo uçağının düştüğü açıklandı. İlk belirlemelere göre uçaktaki 4 mürettebatın yanı sıra uçağın düştüğü binalarda bulunan 15 kişinin öldüğü bildirildi. Son gelen bilgilere göre ölü sayısı 37'ye yükseldi.



Kırgız Havacılık Otoritesi'nin verdiği bilgiye uçak yaklaşma sırasında Türkiye saati ile 04.45'te düştü.



TÜRK HAVA YOLLARI (THY) AÇIKLAMA YAPTI



Türk Hava Yolları resmi Twitter'ından uçağın düşmesine ilişkin açıklamasında başsağlığı diledi.



Binaların üzerine düştü



Bişkek Havalimanı'na iniş sırasında düşen kargo uçağının, binaların üzerine düştü bildirildi.



Kırgız makamlarından alınan ilk bilgiye göre, uçakta bulunan 4 mürettebatın yanı sıra binalardaki 9 yetişkin ile 6 çocuğun hayatını kaybettiği öğrenildi.



YOĞUN SİS



Reuters'a konuşan Kırgız yetkililer, kaza gerçekleştiği sırada bölgede yoğun sis olduğunu ve olayda 15 binanın hasar gördüğünü belirtti. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı yetkililerinin verdiği bilgilere göre, kargo uçağı ağır hava koşulları ve yoğun sis nedeniyle düştü.





 



kaynak:mynet








Etiketler: Türk  Kargo  Uçağı  Evlerin  Üzerine  Düştü  37  Ölü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER