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türk lirası'nda artık murat çetinkaya'nın imzası olacak

TÜRK LİRASI'NDA ARTIK MURAT ÇETİNKAYA'NIN İMZASI OLACAK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya yeni yılda tedavüle girecek banknotlara imza atmaya hazırlanıyor.

Tarih : 02 Ocak 2017, 10:03
Puan Ver : Türk Lirası'nda Artık Murat Çetinkaya'nın İmzası Olacak(6/10)8


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya yeni yılda tedavüle girecek banknotlara imza atmaya hazırlanıyor.



Merkez Bankası'ndaki değişim devam ediyor. Sekiz ay önce Erdem Başçı'nın yerine atanan Murat Çetinkaya yeni yılda tedavüle girecek yeni banknotlara imza atmaya hazırlanıyor.



MURAT ÇETİNKAYA İMZASI OLACAK



Star'ın haberine göre, 2017 yılında basılması planlanan E9 Emisyon Grubu III. Tertip banknotlarda Başkan olarak Çetinkaya'nın imzası bulunacak. Başçı döneminde görev yapan tüm Başkan Yardımcıları kurumdan ayrıldığı veya görev değişikliği olduğu için onların yerine 4 yeni başkan yardımcısının imzası banknotlarda yer alacak.



İMZALAR DEĞİŞECEK



Merkez Bankası'ndan alınan bilgilere göre yeni tertip için eksik olan başkan yardımcılığı koltuğunun dolması bekleniyor. Erdem Başçı döneminde Başkan Yardımcısı olan Çetinkaya'nın sadece II. Tertip 20 TL'lik banknotların üzerinde imzası bulunuyor. 5, 10, 20, 50, 100 ve 200 TL'lik banknotların yeni basılacak olanlarında Çetinkaya'nın yanı sıra Başkan Yardımcıları Emrah Şener, Murat Uysal ve Erkan Kilimci'nin de imzaları yer almış olacak. En kıdemli 2 başkan yardımcısının iki tane imzası parada bulunuyor. Emisyon Grubu'nda ise yeni yılda herhangi bir değişiklik beklenmediği belirtiliyor. Mevcut piyasadaki banknotlar yeni tertiple birlikte tedavülde bulunmaya devam edecek. Sadece yeni basılarak dolaşıma giren banknotlarda imzalar değişmiş olacak.



İLK EMİSYON 1927'DE



Dokuzuncu Emisyon (E9) Grubu banknotlar 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren, yenilenen tasarımları, değişen boyutları ve gelişmiş güvenlik özellikleriyle 5, 10, 20, 50, 100 ve 200 Türk Lirası olarak dolaşıma çıkarıldı. İlk Türkiye Cumhuriyeti banknotları olan Birinci Emisyon Grubu banknotlar 5 Aralık 1927 tarihinde dolaşıma çıkarıldı.



 



kaynak:sabah








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