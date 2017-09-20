Dünyanın en büyük traktör üreticilerinden Hindistan merkezli Mahindra & Mahindra, yılbaşında Hisarlar'ı alarak girdiği Türkiye pazarında ikinci büyük satın almayı da gerçekleştirdi. Mahindra & Mahindra, en büyük traktör firmalarından Erkunt Traktör'ü satın aldı. Mahindra'nın satış için 76 milyon dolar ödediği öğrenildi.

SATIŞ 30 KASIM'A KADAR TAMAMLANACAK

Mahindra, resmi açıklamayı Hindistan Borsası'na yaptı. Buna göre Mahindra, Erkunt Traktör'ün yüzde 100 hissesini satın aldı. Mahindra'nın satış için 260 milyon Türk Lirası karşılığı, 3.44 kur baz alınarak 76 milyon dolar ödediği öğrenildi. Satışla ilgili işlemler 30 Kasım'a kadar tamamlanacak.

Hindistan devi borsaya yaptığı bildirimde Erkunt Traktör'ün yüzde 35'ine sahip olduğu; otomotiv, traktör ve iş makinelerine yönelik döküm parçalar üreten Erkunt Sanayi'nin de en az yüzde 80 hissesini satın aldığını belirtti. Mahindra bu işlem için de yine 3.44 kur baz alınarak 41 milyon dolar karşılığı 140 milyon Türk Lirası ödeme yapacak.

Mahindra istediği takdirde hisselerin tamamını 10 milyon dolar ilave bedelle 51 milyon dolar (175 milyon Türk Lirası) ödeyerek satın alabilecek.

TÜRKİYE TRAKTÖR PAZARINDA AVRUPA'NIN LİDERİ

Türkiye, traktör pazarı açısından Avrupa'da 1. sırada, dünyada ise 4. sırada bulunuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı rakamlara bakıldığında; 2016 yılında yurtiçi traktör pazarının bir önceki yıla göre %5 büyüyerek 70.205 adede yükselerek yeni bir rekor kırmıştı.

17.8 milyar doalr büyüklüğe sahip olan Mahindra Group bünyesindeki M&M geçen yıl 13 milyar dolar ciro yapmıştı. Hindistan firması hâlihazırda Türkiye'de kendi markasıyla da faaliyet göstermekte ve güçlü bir oyuncu konumunda.

ERKUNT TRAKTÖR HAKKINDA

Erkunt Traktör Sanayii A.Ş, 12 Eylül 2003 tarihinde, tamamen yerli sermaye ile kurulmuş ve bir yıl gibi kısa bir süre içinde Türkiye'nin ilk yerli tasarım traktörünü üretmeye başlamıştı.

Sektörün önemli isimlerinden biri haline gelen Erkunt Traktör, 6 yıl içerisinde pazarda 3. sıraya gelerek Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşundan biri olmuştu.

2015 yılında 5 bin 250 adet traktör satan Erkunt Traktör Sanayii A.Ş, ürettiği tüm traktör modelleri için Avrupa Birliği Homologasyon Belgesi'ne sahip. Bu vesile ile özellikle Avrupa kıtasına başlayan ihracat, Türk traktör sektörü için yine bir "ilk" olma özelliği taşımakta.

Geçtiğimiz yıllarda ihracat markası ArmaTrac ile Avrupa'da büyümeyi amaçlayan firma ilk ihracatını Bulgaristan'a gerçekleştirdikten sonra 17 ülkede yer alan bayileri ile yurt dışında da hızla ilerleme kaydetmekte.

Şirketin 2016 yılı cirosu ise 314 milyon TL.

Kaynak: haberinburada