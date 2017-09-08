Türk üretimi 'Cyclone' isimli mega yat 14 milyon euroluk fiyatıyla dünya sularına açılacak. Tansu Yat'ın, 20'inci yıldönümüne özel olarak hazırladığı, tasarımı, denizi ayaklar altına alan kamaraları ile tüm deniz tutkunlarının görmek için heyecanla beklediği Cyclone adlı yatın TL cinsinden değeri 57 milyonu aşkın düzeyde.

4 TANE ÖDÜL SAHİBİ

Lüks yat ile ilgili bilgi veren Boatshow Eurasia Direktörü Dilek Karaduman, "Fuarımıza katılan en büyük ve en pahalı teknemiz, bu gördüğünüz tekne. Teknenin boyu 43.8 metre, eni 8.38 metre. Teknenin içerisinde bir tane master kabin, bir tane vip kabin, 2 tane de misafir kabini var. Aynı zamanda 6 kişilikte personel kabini bulunuyor. Tekne sahibinin tamamen isteğine göre ve istediği dizayna göre yapılmış bir tekne. Yüzde yüz yerli üretim bir tekne. Üretici firma aynı zamanda daha önce Monaco'da yapılan boatshow 4 tane ödül sahibi ve bununla beşinciyi almaya Monaco'ya gidecek olan tekne, sonrasında bizim fuarımıza gelecek" dedi.

"MAKSİMUM KULLANIM ALANI VE FERAHLIK ÖN PLANDA"

İç dizaynıyla lüks bir yaşam sunan yatın içerisinde mutfak, salon, yatak odaları ve uzun yolculuklar için planlanmış soğutma odaları da mevcut. Dilek Karaduman, tekne hakkında şu bilgileri paylaştı: "Teknede 2 tane ana makine var. İki tane makine ile yaptığı hız 21.7 knot ama ortalamasını 21 knot (40 km) olarak düşünebilirsiniz. Hızlı bir tekne aslında boyuna göre baktığınızda. Teknenin içerisinde stabilizer var. Stabilizer ne yapar? Teknede siz fırtınalı bir havada gittiğinizde ya da sabit olarak bir yerde durduğunuzda aynı şey geçerli. Teknede olduğunuzu hissetmeyecek şekilde sabit olarak durmanızı sağlayan bir özellik. Teknenin içerisinde buzdolabı, mutfağı çok geniş, kullanım alanı çok rahat. Birçok ürün zaten dediğim gibi tekne sahibine özel tasarlandığı için maksimum kullanım alanı ve ferahlık ön planda teknenin içerisinde. Teknede açık renk ve açık tonlar kullanılmış."

Fransa'nın Monaco şehrinde sergilenmek üzere yola çıkmaya hazırlanan mega yat, 4-9 Ekim'de Viaport Marina Tuzla'da Boatshow Eurasia'nın Türkiye lansmanı ile görücüye çıkacak.

Kaynak: haberinburada