TÜRKİYE GÜNDEMİNE DAMGA VURAN SOSA'NIN EŞİ, TRABZON'A ÖZEL UÇAKLA GELDİ
Sosa'nın Beşiktaş'ta oynadığı dönemde takımdan ayrılmasının bir numaralı sebebi olan eşi, sonunda Trabzon'da yaşamaya ikna oldu, özel uçakla şehre geldi.
Aylardır Sosa transferini bitirmek için uğraşan Trabzonspor, oyuncunun eşini ikna çabaları sonrası mutlu sona ulaşmıştı.
İstanbul ve Milano'dan sonra Trabzon'da yaşayacak olan Sosa'nın eşi dün özel uçakla Trabzon'a geldi. Sosa ailesi Kaşüstü'nde oturacak.
BEŞİKTAŞ'TAYKEN TÜRKİYE'DEN KAÇMIŞTI
Sosa'nın Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde eşi, terör olaylarını bahane göstererek Türkiye'den ayrılmalarına sebep olmuştu.
Kaynak: haberinburada
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