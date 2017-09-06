Dünya Bankası ile Türkiye arasında sağlanan işbirliği anlaşmasına göre, 5 yıllık dönemde bankadan 5 ila 7.5 milyar dolar finansman sağlanması planlanıyor.

Dünya Bankası ile Türkiye arasındaki Ülke İşbirliği Çerçevesi'nin kapsadığı 5 yıllık dönemde, bankadan yaklaşık 5 ila 7,5 milyar dolar finansman sağlanması planlandığı duyuruldu.

İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Hazine Müsteşarlığından yapılan açıklamada, Dünya Bankası ile Türkiye arasında 2017-2021 mali yıllarını kapsayan dönemdeki mali ve teknik işbirliğinin çerçevesini oluşturan Ülke İşbirliği Çerçevesi Programı, 29 Ağustos'ta Banka İcra Direktörleri Kurulu'nda görüşülerek yürürlüğe girdiği açıklandı.

5-7.5 MİLYAR DOLAR FİNANSMAN SAĞLANMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Ülke İşbirliği Çerçevesi'nin kapsadığı 5 yıllık dönemde bankadan yaklaşık 5-7,5 milyar dolar tutarında finansman sağlanması öngörüldüğü bildirilirken, banka tarafından gerçekleştirilen makro ve sektörel bazdaki teknik ve analitik çalışmalar yeni Ülke İşbirliği Çerçevesi döneminde de devam edecek.

Kaynak: haberinburada