TÜRKİYE İLE DÜNYA BANKASI ARASINDA 7.5 MİLYAR DOLARLIK İŞBİRLİĞİ
Dünya Bankası ile Türkiye arasında sağlanan işbirliği anlaşmasına göre, 5 yıllık dönemde bankadan 5 ila 7.5 milyar dolar finansman sağlanması planlanıyor.
Dünya Bankası ile Türkiye arasındaki Ülke İşbirliği Çerçevesi'nin kapsadığı 5 yıllık dönemde, bankadan yaklaşık 5 ila 7,5 milyar dolar finansman sağlanması planlandığı duyuruldu.
İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
Hazine Müsteşarlığından yapılan açıklamada, Dünya Bankası ile Türkiye arasında 2017-2021 mali yıllarını kapsayan dönemdeki mali ve teknik işbirliğinin çerçevesini oluşturan Ülke İşbirliği Çerçevesi Programı, 29 Ağustos'ta Banka İcra Direktörleri Kurulu'nda görüşülerek yürürlüğe girdiği açıklandı.
5-7.5 MİLYAR DOLAR FİNANSMAN SAĞLANMASI ÖNGÖRÜLÜYOR
Ülke İşbirliği Çerçevesi'nin kapsadığı 5 yıllık dönemde bankadan yaklaşık 5-7,5 milyar dolar tutarında finansman sağlanması öngörüldüğü bildirilirken, banka tarafından gerçekleştirilen makro ve sektörel bazdaki teknik ve analitik çalışmalar yeni Ülke İşbirliği Çerçevesi döneminde de devam edecek.
Kaynak: haberinburada
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