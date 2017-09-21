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Türkiye, Irak ve İran'dan IKBY'nin Yapacağı Referandum İçin Ortak Uyarı

TÜRKİYE, IRAK VE İRAN'DAN IKBY'NİN YAPACAĞI REFERANDUM İÇİN ORTAK UYARI

Türkiye, Irak ve İran Dışişleri Bakanlarının düzenlediği üçlü toplantının ardından ortak bir bildiri kabul edildi. Bildiride, 3 ülkenin IKBY'nin referandumuna karşı olduğu net bir şekilde vurgulandı.

Tarih : 21 Eylül 2017, 17:20
Puan Ver : Türkiye, Irak Ve İran'dan Ikby'nin Yapacağı Referandum İçin Ortak Uyarı(8/10)4

ABD'nin New York kentinde bir araya gelen Türkiye, İran ve Irak Dışişleri Bakanları, Kuzey Irak'ta 25 Eylül'de yapılması öngörülen bağımsızlık referandumunu görüştü.

MEVKİDAŞLAR AYNI MASAYA OTURDU, BİLDİRİM YAYIMLADI

Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ve Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi arasında yapılan üçlü görüşmenin ardından Kuzey Irak'taki referanduma ilişkin ortak bir bildiri yayımlandı.IKYB'NİN REFERANDUMDAN VAZGEÇMESİ İSTENDİ

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ortak bildiride, referandumun Kürt halkı ve Kuzey Irak Yönetimi lehine olmayacağının altı çizilerek, Kuzey Irak yönetiminden referandum kararından vazgeçmesi istendi."YENİ ÇATIŞMALARIN FİTİLİNİ ATEŞLEYECEK"

Bildiride, "Kuzey Irak'taki referandum, Irak anayasasına aykırı olup bölgede kontrolü zor yeni çatışmaların fitilini ateşleyecek" ifadelerine yer verildi.

Toplantıda, üç ülkenin referanduma karşı koordineli tedbirlerin alınması gerekliliği üzerinde mutabık kaldığı belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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