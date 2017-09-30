Erbil ve Süleymaniye'ye tüm uçuşların durdurulması, IKBY yönetimine ağır darbe vurdu. Sırada İran, Türkiye ve Irak'ın sınır kapılarının kontrolünü almak için hazırladıkları plan var.

Dünyayı karşısına alıp bağımsızlık referandumuna giden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Bağdat yönetimi ve komşularından gelen yaptırımlarla köşeye sıkıştı.

Son olarak dün saat 18.00 itibariyle Erbil ve Süleymaniye'ye tüm uluslararası uçuşların durması, Mesut Barzani'ye ağır darbe vurdu.

BARZANİ UÇUŞ YASAĞININ İPTALİNİ İSTİYOR

Barzani'ye ait yayın organı Rudaw, Erbil yönetiminin Bağdat ve Birleşmiş Milletler'e (BM) çağrıda bulunarak uçuş yasağının bir an önce iptal edilmesini istediğini bildiriyor. Kararın tamamen siyasi olduğunu savunan Barzani'nin iptal talebindeki gerekçe, uçuş yasağının toplumu cezalandırması.

Kuzey Irak'ta havalanı bomboş...

TÜRKİYE, İRAN VE IRAK SINIR KAPILARI İÇİN HAREKETE GEÇİYOR

Irak Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bağdat'ın İran ve Türkiye ile koordinasyonlu bir şekilde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) sınır kapılarının kontrolünü ele geçirmeyi planladığı belirtildi.

TÜRKİYE, İRAN, SURİYE KARŞI

BM ve ABD, bölgesel yönetime referandumun ertelenmesini isteyen bir plan sunmuş ancak Barzani bu adımı reddetmişti. Türkiye, dün akşamüstünden bu yana Erbil ve Süleymaniye'ye olan tüm uçuşları süresiz olarak durdurdu. Türkiye ve İran başta olmak üzere bölge ülkelerinden Suriye referanduma karşı çıkıyor.

Sınırda Türkiye ve Irak ortak tatbikat yapmıştı...

ABD TANIMADI

ABD, dün akşam yaptığı resmi açıklamayla referandumu tanımadığını ilan etti. Dışişleri Bakanı Tillerson: "ABD, tek taraflı referandumu tanımamaktadır. Oylama ve sonuçlar meşruiyetten yoksundur; biz birleşik, federal, demokratik ve müreffeh bir Irak'ı destekliyoruz" dedi.

Avrupa ülkelerinden ,İngiltere,Fransa ve Almanya da referanduma karşı olduklarını duyurmuştu.

Rusya da oylamadan sonra yaptığı açıklamayla Irak'ın toprak bütünlüğüne destek verdiğini ilan etmişti.

YÜZDE 92 "EVET" ÇIKMIŞTI

25 Eylül'de gerçekleşen tartışmalı referandumda yüzde 92 oranında 'evet' sonucu çıkmıştı.

Kaynak: haberinburada