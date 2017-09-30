TÜRKİYE İRAN VE IRAK'TAN ÜÇLÜ ANLAŞMA! DÜNYAYI KARŞISINA ALAN BARZANİ, KÖŞEYE SIKIŞTI
Erbil ve Süleymaniye'ye tüm uçuşların durdurulması, IKBY yönetimine ağır darbe vurdu. Sırada İran, Türkiye ve Irak'ın sınır kapılarının kontrolünü almak için hazırladıkları plan var.
Dünyayı karşısına alıp bağımsızlık referandumuna giden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Bağdat yönetimi ve komşularından gelen yaptırımlarla köşeye sıkıştı.
Son olarak dün saat 18.00 itibariyle Erbil ve Süleymaniye'ye tüm uluslararası uçuşların durması, Mesut Barzani'ye ağır darbe vurdu.
BARZANİ UÇUŞ YASAĞININ İPTALİNİ İSTİYOR
Barzani'ye ait yayın organı Rudaw, Erbil yönetiminin Bağdat ve Birleşmiş Milletler'e (BM) çağrıda bulunarak uçuş yasağının bir an önce iptal edilmesini istediğini bildiriyor. Kararın tamamen siyasi olduğunu savunan Barzani'nin iptal talebindeki gerekçe, uçuş yasağının toplumu cezalandırması.
Kuzey Irak'ta havalanı bomboş...
TÜRKİYE, İRAN VE IRAK SINIR KAPILARI İÇİN HAREKETE GEÇİYOR
Irak Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bağdat'ın İran ve Türkiye ile koordinasyonlu bir şekilde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) sınır kapılarının kontrolünü ele geçirmeyi planladığı belirtildi.
TÜRKİYE, İRAN, SURİYE KARŞI
BM ve ABD, bölgesel yönetime referandumun ertelenmesini isteyen bir plan sunmuş ancak Barzani bu adımı reddetmişti. Türkiye, dün akşamüstünden bu yana Erbil ve Süleymaniye'ye olan tüm uçuşları süresiz olarak durdurdu. Türkiye ve İran başta olmak üzere bölge ülkelerinden Suriye referanduma karşı çıkıyor.
Sınırda Türkiye ve Irak ortak tatbikat yapmıştı...
ABD TANIMADI
ABD, dün akşam yaptığı resmi açıklamayla referandumu tanımadığını ilan etti. Dışişleri Bakanı Tillerson: "ABD, tek taraflı referandumu tanımamaktadır. Oylama ve sonuçlar meşruiyetten yoksundur; biz birleşik, federal, demokratik ve müreffeh bir Irak'ı destekliyoruz" dedi.
Avrupa ülkelerinden ,İngiltere,Fransa ve Almanya da referanduma karşı olduklarını duyurmuştu.
Rusya da oylamadan sonra yaptığı açıklamayla Irak'ın toprak bütünlüğüne destek verdiğini ilan etmişti.
YÜZDE 92 "EVET" ÇIKMIŞTI
25 Eylül'de gerçekleşen tartışmalı referandumda yüzde 92 oranında 'evet' sonucu çıkmıştı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
- Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
- Verem Ve Sspe Hastalarına Tedavi Ve Bakım İçin Ayda Bin 683 Lira Verilecek
- Büyükanne Projesi Mart'ta Bitiyor
- Dünya Bankasının Başekonomistinden Tarihi İtiraf: Listeleri Manipüle Ettik
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Ypg'liler Tutuştu! Abd'nin Kendilerini Terk Etmesinden Korkuyorlar
- Abd Ve Rus Savaş Uçakları, Suriye'de Burun Buruna Geldi!
- Prens’İn İntikamı! Filistin Vatandaşlığı Da Olan Ürdünlü İş Adamı, Suudi Arabistan'da Tutuklandı
- Filistin'de Kanlı Cumanın Bilançosu Belli Oldu: 4 Şehit
- Son Gösterisinde 62'nci Kattan Kamera Önünde Yere Çakıldı!
Bu Haberle İlgili Yorumlar