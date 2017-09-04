TÜRKİYE MİLYONER KAYBINDA ZİRVEDE
Ülke değiştiren milyonerlerin sayısı gittikçe artmaya başladı. Küresel Sağlık Değerlendirmesi: Dünya Zenginliği ve Göç Trendleri ismiyle yayımlanan rapora göre. 1 milyon dolar üzerinde mal varlığı olan 82 bin kişi 2016 yılında başka bir ülkeye taşındı. Bir önceki yıl ise bu sayı 64 bin kadardı. Türkiye milyon kaybında yüzde 500 artışla ilk sırada yer aldı.
EN GÖZDE ÜLKE AVUSTRALYA
Zenginlerin en gözde ülkesi ise Avustralya oldu. 11 bin yüksek gelirli kişi, bir önceki yıla göre yüzde 38 artışla ada ülkesini seçti. ABD ise 10 bin yeni yüksek gelirli kişiye ev sahipliği yaparak 2. sırayı aldı.
Milyoner göçmnelerin hareketleri, refah düzeyi yüksek insanların gözden düşen ülkelerdeki mevcut ekonomik ve politik durumuyla ilgili kilit göstergelerden Dünya Zenginliği ve Göç Trendleri Raporu
FRANSA ZİRVEDE
Zenginlerin kaçtığı ülkelerde ise Fransa uzak ara zirveye yerleşti. Geçen yıl ekonomik refah göstergeleri artmasına rağmen Fransa'daki milyoner göçü artıyor. 2015 yılındaki 10 bin yüksek gelirli vatandaşını kaybeden Fransa, geçen yıl da 12 bin kişinin başka ülkelere göçünü engelleyemedi.
Fransa'da gerçekleşen terörist saldırıların yanı sıra başkanlık kampanyasını göçmen karşıtlığı üzerine kuran ve kazandığı takdirde Fransa'yı Avupa Birliği'nden çıkarmayı vadeden aşırı sağcı lider Marine Le Pen'in yarattığı radikal sağ ortam da milyonerlerin kaçısında etkili oldu.
EN FAZLA ARTIŞ TÜRKİYE'DE
Fransa'yı izleyen Çin'de herhangi bir artış gerçekleşmezken ilk 5 içerisindeki Brezilya ve Türkiye sırasıyla yüzde 300 ve 500 artışla toplam 14 bin yüksek gelirlinin diğer ülkelere göçünü engelleyemedi. Brezilya'dan 8 bin, Türkiye'den ise 1 milyon dolar üzerinden mal varlığına sahip 6 bin kişi farklı ülkelere yerleşti.
Rapora göre, 2016 yılı itibarıyla dünya üzerinde 13 milyon 600 bin kişilik 1 milyon dolar üzerinde varlığa sahip kişi bulunuyor ve 69 trilyon dolara hükmediyorlar. Ultra yüksek gelirli olarak tanımlanan 30 milyon dolar üzerindeki varlığa sahip kişiler ise 3.9 trilyon dolarlık varlıklarını 2026 yılında sonraki nesle miras bırakmış olacak.
Kaynak: haberinburada
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