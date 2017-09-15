Astana'da taraflar, İdlib'te oluşturulacak "çatışmasızlık bölgesi"nin sınırları konusunda anlaşmaya vardı. Türkiye, Rusya ve İran, İdlib'deki çatışmasızlık bölgelerine kontrol güçleri 500'er gözlemci gönderecek.

Dışişleri Bakanlığı, "(Türkiye, Rusya ve İran) Üç ülkeden gözlemciler, (İdlib'teki) çatışmasızlık bölgesinin sınırlarını teşkil eden güvenlikli bölgelerde oluşturulacak kontrol ve gözlem noktalarında konuşlandırılacaktır." şeklinde açıklamada bulundu.

4'ÜNCÜ ÇATIŞMAZLIK BÖLGESİNİN SINIRLARI BELİRLENDİ

Toplantıya katılan kaynaklardan alınan bilgiye göre, ateşkesin garantörü Türkiye, Rusya ve İran heyetleri, dün ve bugün gerçekleştirdikleri görüşmeler sonucunda, İdlib ilinde kurulacak 4'üncü çatışmasızlık bölgesinin sınırlarını belirledi.

Kaynaklar, İdlib bölgesine hangi güçlerin konuşlanacağına ilişkin görüşmelerin süreceğini bildirdi. Anlaşmanın kısa süre içinde deklarasyona yansıması bekleniyor.

TÜRKİYE-RUSYA VE İRAN GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Suriye konulu 6. Astana toplantısı, heyetler arası ikili ve üçlü görüşmeler sürerken toplantıların gündemini Türkiye sınırındaki İdlib'de kurulacak çatışmasızlık bölgesinin sınırları ve idaresi oluşturuyor.

Toplantı, 2. gününde garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran heyetleri ile askeri muhalefet ve rejim heyetleri arasındaki ikili ve üçlü görüşmelerle devam ediyor.

TÜRK HEYETİ, ASKERİ MUHALİFLERLE BİR ARAYA GELDİ

Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyeti, sabah saatlerinde askeri muhalifler ile bir araya geldi.

Gözlemci ülkeler ABD ve Ürdün ise ABD Dışişleri Bakanlığının Yakın Doğu İlişkilerinden Sorumlu Müsteşar Vekili David M. Satterfield ve Ürdün Dışişleri Bakanı Danışmanı Navaf Vasfi Tel liderliğinde istişareler gerçekleştiriyor.

RUSYA, 3 ÜLKEDEN GÖZLEMCİLERİN YER ALMASINI İSTEMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandır Lavrentiev dün yaptığı açıklamada, İdlib üzerinde anlaşmaya çok yakın olduklarını belirtmişti. Lavrentiev, İdlib'te, üç garantör ülkeden de gözlemcilerin yer almasını öngördüklerini ifade etmişti.

Askeri muhalif kaynaklar ise sadece Türk ve Rus güçlerin, İdlib'teki muhalifler ve doğusundaki rejim güçleri arasında gözlemci olarak yer alabileceğini bildiriyor.

Karara bağlanacak konular arasında rejimin elindeki tutukluların serbest bırakılması, karşılıklı esir takası, cenazelerin teslim edilmesi ve kayıp kişilerin aranması da yer alıyor.

DÖRT "ÇATIŞMASIZLIK BÖLGESİ"

Astana'da 3-4 Mayıs'ta düzenlenen 4. toplantıda Türkiye, Rusya ve İran, rejim güçleri ve muhalifler arasında çatışmaların en yoğun olduğu alanlarda "çatışmasızlık bölgeleri" oluşturulmasına karar vermişti.

Beşincisi 4-5 Temmuz'da düzenlenen diğer toplantıda ise garantör ülkeler, Ortak Çalışma Grubunun çatışmasızlık bölgelerinin sınırları üzerine çalışmasına devam etmesi kararı almıştı.

Toplantı sırasında ABD ve Rusya'nın, Suriye'nin güneyindeki Dera ve Kuneytra illerini kapsayan çatışmasızlık bölgesinde, ABD'nin de söz sahibi olacağı bir güvenli bölge kurmak ayrı bir anlaşma yaptığı ortaya çıkmıştı. Yürürlüğe 9 Temmuz'da giren ateşkesi denetlemek için Rus askeri polisi bölgeye konuşlanmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı, 22 Temmuz'da da Şam'ın doğusunda rejimin kuşatmada tuttuğu Doğu Guta bölgesinde ateşkes için anlaşıldığını ilan etmişti.

Rusya, 3 Ağustos'ta da Humusta ateşkes sağlandığını duyurmuş ancak anlaşmaya bölgede nüfuzu sınırlı tek bir muhalif grubun imza attığı öğrenilmişti.

Kaynak: haberinburada