Vefalı Eşten Yürek Yakan Sözler: Yatalak Kalsaydı, Yine Benim Olsaydı
Inter'in Yıldızından Galatasaray Cevabı!
Fenerbahçeli Giuliano Yeniden Rusya Yolcusu Olacak
Adnan Oktar'ın Kediciği, İç Çamaşırıyla Dans Etti
Erdoğan'dan Milli Sporcuya Sürpriz Ziyaret!
Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
Arsenal'den Sürpriz Alexis Sanchez Kararı! Transfer Mi Olacak
Milli Kadın Basketbolcu Işıl Alben, Arda Turan'a İthafen Paylaşım Yaptı
Galatasaray, Hagi'nin Takımı Vitorul'u 2-0 Mağlup Etti
Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
Fatih Tekke'ye Geri Dön Çağrısı!
Rus Ekibi Ska Khabarosvk, Antalya Kampı İçin 10 Bin 777 Km Yol Geldi!
Çin'den Beşiktaş'ın Golcüsüne Dev Teklif!
Cyle Larin Transferinde Beşiktaş'ı Yıkan Haber
Verem Ve Sspe Hastalarına Tedavi Ve Bakım İçin Ayda Bin 683 Lira Verilecek
Lucescu, Gurbetçi Yıldız İle Özel Görüşme Yaptı
Yeni Malatyaspor Beşiktaş'ın Eski Golcüsü Bobo İçin Devreye Girdi
Villarreal Deplasmanda Real Madrid'i 1-0 Yendi
Büyükanne Projesi Mart'ta Bitiyor
Fenerbahçe'nin Yeni Stoperi Mehmet Topal Oldu!

TÜRKİYE SINIRINDAKİ İDLİB'E DÜZENLENEN HAVA SALDIRILARINDA 40 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ


Türkiye Sınırındaki İdlib'e Düzenlenen Hava Saldırılarında 40 Sivil Hayatını Kaybetti
Tarih : 30 Eylül 2017, 01:00
Puan Ver : Türkiye Sınırındaki İdlib'e Düzenlenen Hava Saldırılarında 40 Sivil Hayatını Kaybetti(6/10)2

Suriye'nin Türkiye sınırındaki İdlib iline düzenlenen hava saldırılarında 40 sivil hayatını kaybetti. İdlib'de gün boyu kuzey kesimleri ile sınır hattına yakın bölgelerde yoğunlaşan hava bombardımanları, akşam saatlerinde Armanaz beldesini hedef aldı.

30 EV YERLE BİR OLDU

Saldırıda en az 70 kişi de yaralandı. Otuz evin yıkıldığı yerleşim yerinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

ÖLEN SİVİL SAYISI 150'Yİ GEÇTİ

Rusya ve Esad rejimi, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinin güneyi ile Türkiye sınırı hattına yakın bölgelere yoğun hava saldırıları düzenleniyor. Son 10 günde ölen sivillerin sayısı 150'yi aştı.

BOMBARDIMAN ÖĞLEN SAATLERİNDE BAŞLADI

İdlib'teki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, İdlib'in güneyi ile sınır hattına yakın bölgeler öğle saatlerinden bu yana şiddetli hava saldırılarına maruz kalıyor.

ÖLENLERİN ÇOĞU ÇOCUK

Sınır hattında vurulan Ras el-Hus ve Harim köylerindeki yerleşimlerden çıkan dumanlar İdlib'in karşısındaki Reyhanlı ilçesinden de görüldü. Harim'deki saldırıda 5'i çocuk, 12 sivil hayatını kaybetti. İdlib güneyinde ise sabah saatlerinden bu yana 4 ilçe, 4 belde ve 15 köy bombalandı.

Halep'in muhaliflerin kontrolünde yer alan ve İdlib çatışmasızlık bölgesine dahil batı kısmında da 1 ilçe, 1 belde ve 4 köy vuruldu. Sabah saatlerindeki saldırılarda ölen 8 sivil ile birlikte, İdlib çatışmasızlık bölgesinde (Batı Halep de dahil) hayatını kaybeden sivillerin sayısı gün içinde 20'ye yükseldi.

SÖZDE ÇATIŞMASIZLIK BÖLGESİ

Saldırı altındaki İdlib, Astana toplantılarında Türkiye, Rusya ve İran tarafından "çatışmasızlık bölgesi" olarak belirlenmişti. Türkiye ve ABD, İdlib'de yoğunlaşan Rus hava saldırıları nedeniyle Moskova yönetimini uyarmıştı. Son bombardımanlarla, İdlib'de 19 Eylül'den bu yana ölen sivillerin sayısı 150'yi geçti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Türkiye  Sınırındaki  İdlib  E  Düzenlenen  Hava  Saldırılarında  40  Sivil  Hayatını  Kaybetti  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER