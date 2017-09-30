TÜRKİYE SINIRINDAKİ İDLİB'E DÜZENLENEN HAVA SALDIRILARINDA 40 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ
Suriye'nin Türkiye sınırındaki İdlib iline düzenlenen hava saldırılarında 40 sivil hayatını kaybetti. İdlib'de gün boyu kuzey kesimleri ile sınır hattına yakın bölgelerde yoğunlaşan hava bombardımanları, akşam saatlerinde Armanaz beldesini hedef aldı.
30 EV YERLE BİR OLDU
Saldırıda en az 70 kişi de yaralandı. Otuz evin yıkıldığı yerleşim yerinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
ÖLEN SİVİL SAYISI 150'Yİ GEÇTİ
Rusya ve Esad rejimi, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinin güneyi ile Türkiye sınırı hattına yakın bölgelere yoğun hava saldırıları düzenleniyor. Son 10 günde ölen sivillerin sayısı 150'yi aştı.
BOMBARDIMAN ÖĞLEN SAATLERİNDE BAŞLADI
İdlib'teki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, İdlib'in güneyi ile sınır hattına yakın bölgeler öğle saatlerinden bu yana şiddetli hava saldırılarına maruz kalıyor.
ÖLENLERİN ÇOĞU ÇOCUK
Sınır hattında vurulan Ras el-Hus ve Harim köylerindeki yerleşimlerden çıkan dumanlar İdlib'in karşısındaki Reyhanlı ilçesinden de görüldü. Harim'deki saldırıda 5'i çocuk, 12 sivil hayatını kaybetti. İdlib güneyinde ise sabah saatlerinden bu yana 4 ilçe, 4 belde ve 15 köy bombalandı.
Halep'in muhaliflerin kontrolünde yer alan ve İdlib çatışmasızlık bölgesine dahil batı kısmında da 1 ilçe, 1 belde ve 4 köy vuruldu. Sabah saatlerindeki saldırılarda ölen 8 sivil ile birlikte, İdlib çatışmasızlık bölgesinde (Batı Halep de dahil) hayatını kaybeden sivillerin sayısı gün içinde 20'ye yükseldi.
SÖZDE ÇATIŞMASIZLIK BÖLGESİ
Saldırı altındaki İdlib, Astana toplantılarında Türkiye, Rusya ve İran tarafından "çatışmasızlık bölgesi" olarak belirlenmişti. Türkiye ve ABD, İdlib'de yoğunlaşan Rus hava saldırıları nedeniyle Moskova yönetimini uyarmıştı. Son bombardımanlarla, İdlib'de 19 Eylül'den bu yana ölen sivillerin sayısı 150'yi geçti.
Kaynak: haberinburada
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