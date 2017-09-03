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TÜRKİYE UKRAYNA'YA YENİLDİ, CAPS'LER SOSYAL MEDYAYI SALLADI


Türkiye Ukrayna'ya Yenildi, Caps'ler Sosyal Medyayı Salladı
Tarih : 03 Eylül 2017, 12:10
Puan Ver : Türkiye Ukrayna'ya Yenildi, Caps'ler Sosyal Medyayı Salladı(8/10)4

A Milli Takımımız, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki 7. maçında Ukrayna'ya konuk odu. Rakibimiz İzlanda'nın Finlandiya'ya mağlup olmasıyla maç öncesi büyük fırsat yakalayan Ay yıldızlılar, mücadeleyi 2-0 mağlubiyetle tamamladı.

Maçın ardından sosyal medyada caps fırtınası başladı. Yapılan görsellerden bazıları şu şekilde:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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