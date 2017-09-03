TÜRKİYE UKRAYNA'YA YENİLDİ, CAPS'LER SOSYAL MEDYAYI SALLADI
A Milli Takımımız, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki 7. maçında Ukrayna'ya konuk odu. Rakibimiz İzlanda'nın Finlandiya'ya mağlup olmasıyla maç öncesi büyük fırsat yakalayan Ay yıldızlılar, mücadeleyi 2-0 mağlubiyetle tamamladı.
Maçın ardından sosyal medyada caps fırtınası başladı. Yapılan görsellerden bazıları şu şekilde:
Kaynak: haberinburada
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