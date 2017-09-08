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TÜRKİYE VARLIK FONU BAŞKANI MEHMET BOSTAN, GÖREVDEN ALINDI


Türkiye Varlık Fonu Başkanı Mehmet Bostan, Görevden Alındı
Tarih : 08 Eylül 2017, 13:00
Puan Ver : Türkiye Varlık Fonu Başkanı Mehmet Bostan, Görevden Alındı(8/10)4

Türkiye Varlık Fonu Başkanı Mehmet Bostan'ın görevinden alındığı, yerine vekaleten Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ'ın atandığı öğrenildi.

İŞTE YERİNE ATANAN İSİM

Bostan'ın yerine, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi Himmet Karadağ'ın vekaleten atandığı öğrenildi.

VARLIK FONU, 2016'DA KURULMUŞTU

Başbakanlığa bağlı olan Türkiye Varlık Fonu, önemli kamu varlıklarında değer artışı sağlayarak ekonomik büyümeye katkıda bulunmak, katılım finansmanına uygun varlıkların gelişmesine destek olmak, sermaye piyasalarının araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, Türkiye'ye daha fazla yatırımcı ilgisini çekmek ve yeni yatırımlar için sermaye sağlamak, stratejik önem arz eden sektörlerin gelişmesine ve büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek amacıyla Ağustos 2016'da kurulmuştu.

YÖNETİM KURULUNDAKİ İSİMLER

Türkiye Varlık Fonu'nun Yönetim Kurulu, Mehmet Bostan, Himmet Karadağ, Kerem Alkin, Yiğit Bulut ve Oral Erdoğan'dan oluşuyordu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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