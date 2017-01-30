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TÜRKİYE VE İRAN'DAN DEV İŞBİRLİĞİ!


TÜRKİYE VE İRAN'DAN DEV İŞBİRLİĞİ!
Tarih : 30 Ocak 2017, 16:17
Puan Ver : Türkiye Ve İran'dan Dev İşbirliği!(5/10)6


İran Enerji Bakan Yardımcısı Ali Rıza Daemi, Unit International ile elektrik santrali yapımı için görüşmelerin devam ettiğini belirterek, nihai anlaşmanın mart ayının ortalarına doğru tamamlanacağını bildirdi.



İran'ın yarı resmi Mehr haber Ajansı'nda yer alan habere göre, nükleer anlaşma sonrası dönemde İran'ın, Almanya, Rusya, Güney Kore, Çin, Japonya ve Türkiye'deki şirketlerle elektrik santrali yapımı için anlaşmalar imzaladığı kaydedildi.



Daemi, Türkiye'den Unit International şirketiyle elektrik alanında ön anlaşmaya varıldığını hatırlatarak, söz konusu şirketle görüşmelerin devam ettiğini ve anlaşmanın son halinin mart ayının ortalarına doğru tamamlanacağını bildirdi.



10 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE ANLAŞMA



İranlı Bakan, "Unit International'la anlaşmanın tamamlanmasıyla, İran'ın nükleer anlaşma sonrası elektrik sektöründe yaklaşık 10 milyar dolar değerinde anlaşma imzalamış olacak" ifadesini kullandı.



Galatasaray'ın eski Kulüp Başkanı Ünal Aysal'ın yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü Unit International, geçen yıl haziranda İran Enerji Bakanlığı ile yaklaşık 4,2 milyar dolarlık 7 ayrı doğalgaz kombine çevrim santrali kurma konusunda ön anlaşma imzalamıştı. İran'ın 7 ayrı bölgesinde kurulacak 7 doğalgaz çevrim santralinin toplam kurulu gücü 6 bin 20 megavat olacak.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Türkiye  Ve  İran  Dan  Dev  İşbirliği    haber

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