Türkiye, Yunanistan ve İtalya arasında doğalgaz ticaretinin geliştirilmesi anlaşması devreye girdi. Gaz Nakil Koridoru ile 3 ülke arasındaki doğalgaz ticareti geliştirilecek.

Türkiye, Yunanistan ve İtalya arasında, Türkiye-Yunanistan-İtalya Gaz Nakil Koridorunun Geliştirilmesine İlişkin Anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Türkiye, Yunanistan ve İtalya arasındaki gaz iletim şebekelerinin daha da geliştirilmesi planlanıyor.

ÜLKELERARASI TİCARET ARTIRILACAK

Sadece enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesine değil, aynı zamanda tarafların ve diğer Avrupa pazarlarının doğalgaz arz güvenliğine katkının hedeflendiği anlaşmayla söz konusu ülkelerin gaz pazarlarının likiditesinin sağlanması, doğalgaz üreten ve tüketen ülkeler arasındaki ticaretin arttırılması hedefleniyor.

KENDİ BÖLGELERİNDE İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞACAKLAR

Anlaşma uyarınca Türkiye'den Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), Yunanistan'dan devlet doğalgaz iletim sistemi operatörü (DESFA) ve Poseidon şirketleri sistem operatörleri olarak kendi bölgelerinde iş birliği içinde çalışacaklar.

26 TEMMUZ 2007 TARİHİNDE ROMA'DA İMZALANMIŞTI

Söz konusu milletlerarası anlaşma, 26 Temmuz 2007 tarihinde Roma'da imzalanmıştı. "Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Cumhuriyeti ve İtalya Cumhuriyeti Arasında Türkiye-Yunanistan-İtalya Gaz Nakil Koridorunun Geliştirilmesine İlişkin Anlaşma" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak: haberinburada