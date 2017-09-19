TÜRKİYE'DE GOL YEMEYEN TEK TAKIM VAR
Türkiye profesyonel liglerinde mücadele eden 126 takım arasında gol yemeyen tek takım 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Turgutluspor oldu.
Süper Lig, TFF 1, 2 ve 3. Lig'de mücadele veren 126 takım arasında gol yemeyen tek takım olan 3. Lig 2. Grup temsilcisi Turgutluspor, yoluna dolu dizgin devam ediyor.
Kalesini adeta gole kapatan Turgutluspor'da kaleci Ömer Faruk Karaman, 270 dakikadır gol yemezken, savunma oyuncuları da rakip forvetlere geçit vermiyor.
3 haftada 7 puan toplayan ve kalesini kırmızı-siyahlılar, ligde 2. sırada yer alıyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar