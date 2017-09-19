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Türkiye'de gol yemeyen tek takım var

TÜRKİYE'DE GOL YEMEYEN TEK TAKIM VAR

Türkiye profesyonel liglerinde mücadele eden 126 takım arasında gol yemeyen tek takım 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Turgutluspor oldu.

Tarih : 19 Eylül 2017, 14:50
Puan Ver : Türkiye'de Gol Yemeyen Tek Takım Var(7/10)3

Süper Lig, TFF 1, 2 ve 3. Lig'de mücadele veren 126 takım arasında gol yemeyen tek takım olan 3. Lig 2. Grup temsilcisi Turgutluspor, yoluna dolu dizgin devam ediyor.

Kalesini adeta gole kapatan Turgutluspor'da kaleci Ömer Faruk Karaman, 270 dakikadır gol yemezken, savunma oyuncuları da rakip forvetlere geçit vermiyor.

3 haftada 7 puan toplayan ve kalesini kırmızı-siyahlılar, ligde 2. sırada yer alıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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