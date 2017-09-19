Türkiye profesyonel liglerinde mücadele eden 126 takım arasında gol yemeyen tek takım 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Turgutluspor oldu.

Süper Lig, TFF 1, 2 ve 3. Lig'de mücadele veren 126 takım arasında gol yemeyen tek takım olan 3. Lig 2. Grup temsilcisi Turgutluspor, yoluna dolu dizgin devam ediyor.

Kalesini adeta gole kapatan Turgutluspor'da kaleci Ömer Faruk Karaman, 270 dakikadır gol yemezken, savunma oyuncuları da rakip forvetlere geçit vermiyor.

3 haftada 7 puan toplayan ve kalesini kırmızı-siyahlılar, ligde 2. sırada yer alıyor.

Kaynak: haberinburada