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türkiye'de ilk kez görülen uyuşturucu türü ele geçirildi

TÜRKİYE'DE İLK KEZ GÖRÜLEN UYUŞTURUCU TÜRÜ ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Türkiye'de ilk kez görülen toz halinde bir uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tarih : 23 Ocak 2017, 13:03
Puan Ver : Türkiye'de İlk Kez Görülen Uyuşturucu Türü Ele Geçirildi(9/10)7


Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Türkiye'de ilk kez görülen toz halinde bir uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon anı güvenlik kameralarına yansırken, toz maddenin bir kilosu ile 900 kilo sentetik uyuşturucu imal edilebileceği belirtildi.



Uyuşturucuyu Hong Kong'dan Türkiye'ye getiren E.S. isimli kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.



 



kaynak:yenişafak








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