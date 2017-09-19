A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, kaybedilen Ukrayna maçı öncesinde yaptığı açıklamada Türk futbolcu izleme sıkıntısı çektiğini ve yabancı sınırının tekrar getirilmesi gerektiğini belirtmişti.

Lucescu, "İzlediğim maçlarda 4 Türk oyuncu oynatan takım yok. F.Bahçe ve Başakşehir de öyleydi. Ben sahada kimi izleyeceğim! Hangi bölgeye kimi alacağım?" diyen Luce, bu durumu TFF yetkilileriyle paylaşmıştı.

RUSYA'DA TAM TERSİNİ SÖYLEMİŞ

Rumen teknik adamın bu sözleri akıllardayken Zenit'te çalıştığı dönemde bunun tam tersini söylediği ortaya çıktı. Rus Haber Ajansı TASS'a konuşan Lucescu, sınırlamanın rekabeti öldürdüğünü savunuyordu.

Lucescu, şu ifadeleri kullanmıştı:

"SINIRLAMA REKABETİ YOK ETTİ"

Rus futbolcular, sadece pasaportlarında Rusya yazdığı için ilk 11'de oynamaya başladılar, gelişmeye ihtiyaçları kalmadı. Ne yazık ki, sınırlama rekabeti yok etti. Oysa bu sporun özüdür. Açıkçası, bu sınırın kabul görmesi, yerel oyunculara destek amaçlı, ama bu iki ucu keskin bir kılıçtır. Oyuncular, vazgeçilmez olduklarını düşünebilir, rekabeti kaybedersiniz, ve bu çok kötü bir durum..."

"EN BAŞARILI KULÜPLERİN LİGLERİNDE YABANCI SINIRI YOK"

"Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olan en güçlü kulüpler, yabancı sınırı olmayan liglerde ve sıkça kendi yetiştirdikleri ile oynuyorlar. Aynı zamanda milli takımları da gayet güçlü. Avrupa'nın önde gelen kulüpleri, Rus takımlarıyla kıyaslandığında, daha fazla seçeneğe sahipler. Bu üretime de uygundur. Bir oyuncu iyi durumdaysa, oynamak ve gelişmek istiyorsa, tabiyetine bakılmaksızın oynayabilir."

"İYİ SONUÇLAR MI İSTİYORSUNUZ, OYUNCU GELİŞTİRMEK Mİ?"

"Rekabet, uyruk gözetmeden, her futbolcu için gelişimin ön koşuludur. Oyuncuları geliştirmek için, 2. Lig, diğer kulüpler var. Gelişime ihtiyaç duyan futbolcularla Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek zordur. Seçiminizi yapın: şu an, burada, iyi sonuçlar mı istiyorsunuz, oyuncu geliştirmek mi?"

Kaynak: haberinburada