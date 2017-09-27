ABD tarafından 2003 yılında fiilen işgal edilen Irak'ta özerk bölge kurdurulan Barzani, Irak'a paralel olarak Türkiye'de de nüfuz alanını genişletti. Barzani'nin Türkiye'de 400'ü aşkın şirketi var.

ABD tarafından 2003 yılında fiilen işgal edilen Irak'ta özerk bölge kurdurulan Mesud Barzani, Irak'a paralel olarak Türkiye'de de nüfuz alanını genişletti. Gaziantep ve Mersin'de Barzani desteğiyle onlarca fabrika kuruldu.

DEVLET TEŞVİKLERİNDEN DE FAYDALANIYORLAR

Gıda, inşaat, tarım, lojistik ve akaryakıt alanında 400'den fazla firma doğrudan Barzani sermayesiyle hayata geçti. Gaziantep'te ise aynı kapsamda faaliyet gösteren işletme sayısı 250'den fazla. Organize sanayi ve serbest bölgelerde kurulan ve Barzani kontrolünde ticaret yapan firmalar, devlet teşviklerinden yararlanma konusunda da ön sırada. Kaynak: Yeni Şafak

Kaynak: haberinburada