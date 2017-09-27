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Türkiye'deki nüfuzunu genişletti! 400'den fazla şirketi var

TÜRKİYE'DEKİ NÜFUZUNU GENİŞLETTİ! 400'DEN FAZLA ŞİRKETİ VAR

ABD tarafından 2003 yılında fiilen işgal edilen Irak'ta özerk bölge kurdurulan Barzani, Irak'a paralel olarak Türkiye'de de nüfuz alanını genişletti. Barzani'nin Türkiye'de 400'ü aşkın şirketi var.

Tarih : 27 Eylül 2017, 11:00
Puan Ver : Türkiye'deki Nüfuzunu Genişletti! 400'den Fazla Şirketi Var(10/10)6

ABD tarafından 2003 yılında fiilen işgal edilen Irak'ta özerk bölge kurdurulan Mesud Barzani, Irak'a paralel olarak Türkiye'de de nüfuz alanını genişletti. Gaziantep ve Mersin'de Barzani desteğiyle onlarca fabrika kuruldu.

DEVLET TEŞVİKLERİNDEN DE FAYDALANIYORLAR

Gıda, inşaat, tarım, lojistik ve akaryakıt alanında 400'den fazla firma doğrudan Barzani sermayesiyle hayata geçti. Gaziantep'te ise aynı kapsamda faaliyet gösteren işletme sayısı 250'den fazla. Organize sanayi ve serbest bölgelerde kurulan ve Barzani kontrolünde ticaret yapan firmalar, devlet teşviklerinden yararlanma konusunda da ön sırada. Kaynak: Yeni Şafak

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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