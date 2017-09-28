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Türkiye'den ABD'ye Referandum Tepkisi: Bizim Tutumumuz İlkesel, Siz de İkirciksiz Olun

TÜRKİYE'DEN ABD'YE REFERANDUM TEPKİSİ: BİZİM TUTUMUMUZ İLKESEL, SİZ DE İKİRCİKSİZ OLUN

Dışişleri Sözcüsü Müftüoğlu, Türkiye'nin IKBY referandumuna ilişkin söyleminin tehditkar olduğunu iddia eden ABD'ye cevap vererek "Bizim tutumumuz belli, siz de ikirciksiz olun" dedi.

Tarih : 28 Eylül 2017, 19:40
Puan Ver : Türkiye'den Abd'ye Referandum Tepkisi: Bizim Tutumumuz İlkesel, Siz De İkirciksiz Olun(9/10)5

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün Türkiye'nin IKBY referandumuna ilişkin söyleminin tehditkar olabileceği yönündeki ifadesi hakkında açıklama yaptı.

"BAŞINDAN BERİ TUTUMUMUZ BELLİ"

Dışişleri Bakanlığı resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin bu konudaki tutumunun her zaman net olduğunu belirten Müftüoğlu şunları söyledi:

Türkiye, IKBY tarafından gerçekleştirilen gayrimeşru referandum öncesinde ve sonrasında açık ve net bir tutum benimsemiştir.

"BU TUTUM İLKESEL BİR TEMELE DAYANIYOR"

Bu tutum Irak halkının tamamının huzur ve refahının gözetilmesine, uluslararası hukukun ve Irak anayasasının hakim kılınmasına, bölgesel barış ve istikrarın korunmasına öncelik veren ilkesel bir temele dayanmaktadır.

"TÜM TARAFLAR İKİRCİKSİZ VE SARİH OLMALI"

Gelinen aşamada Irak'ın siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması yönünde tüm uluslararası toplumun tutarlı, ikirciksiz ve sarih bir tutum ortaya koyması lazımdır.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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