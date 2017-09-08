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TÜRKİYE'DEN AB'YE MÜZAKERE RESTİ: ÇOK CİDDİ SONUÇLARI OLUR


Türkiye'den AB'ye Müzakere Resti: Çok Ciddi Sonuçları Olur
Tarih : 08 Eylül 2017, 16:30
Puan Ver : Türkiye'den Ab'ye Müzakere Resti: Çok Ciddi Sonuçları Olur(7/10)3

Avrupa Birliği Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı için Estonya'nın başkenti Tallinn'de bulunan Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Müzakerelerin dondurulması ile ilgili tartışmalara da değinen Çelik, "Ben müzakereleri dondurdum. Bu çocuk oyuncağı değil. Böyle bir kararın çok ciddi sonuçları olur." diyerek resti çekti.

Bakan Çelik şunları söyledi:

"CUMHURBAŞKANIMIZ HAKKINDA KONUŞMADAN RAHAT EDEMİYORLAR"

"Biz irrasyonel açıklamalardan bıktık. Türkiye diğer ülkelerin politikaları hakkındaki durumlarla ilgili şeyler duymaktan bıktık. Daha çözüm odaklı çalışmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanımız hakkında konuşmadan rahat edemiyorlar. Schulz seçim propagandasının yüzde 60'ını Türkiye'ye ayırmış durumda. Bu demokrasi için bir zaaftır."

"BU İŞLER ÇOCUK OYUNCAĞI DEĞİL"

"Almanya'da PKK, FETÖ gibi terör örgütlerinin himayesi aramızda ciddi sorundur. Almanya'nın bu sorunun çözümüne dair çaba sarf etmesi gerekirken, 'Türkiye ile müzakereleri durduralım' demesi bu işi çocuk oyuncağına çevirmektir. Bu Türkiye'ye zarar vermez, bu Almanya'nın AB'ye bakışını sorgulatır. Bazıları, 'Biz Türkiye ile müzakereleri kesince Türkiye'ye ders vermiş oluruz' gibi yaklaşım sergiliyorlar, Türkiye'nin büyüklüğünü kavrayamıyorlar. Bu çocuk oyuncağı değildir. Böyle bir kararın çok ciddi sonuçları olur."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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