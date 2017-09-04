Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Almanya'da dün akşam Merkel ile Schulz arasında gerçekleşen seçim düellosundaki Türkiye karşıtı sözlere tepki gösterdi. Kalın, 'Avrupa'daki Türkiye karşılığı rahatlama aracına dönüştü. Erdoğan'a saldırma Avrupa'daki ufuk darlığı' dedi.

"AVRUPA'DAKİ UFUK DARALMASININ YANSIMASI"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Almanya, Avrupa'nın temel, acil sorunlarının adeta yok sayılarak Türkiye - Erdoğan'a saldırılması, Avrupa'daki ufuk daralmasının yansıması. Avrupa'daki Türkiye karşıtlığı, temel sorunları öteleme ve düşman bir 'öteki' üzerinden kendini rahatlatma aracına dönüşmüş durumda" dedi.

"ERDOĞAN'IN DAMGA VURMASI TESADÜF DEĞİL"

İbrahim Kalın'ın paylaşımları şöyle:

"Dün akşam Merkel ile Schulz arasındaki seçim tartışması programına Türkiye'nin ve CB'mız Erdoğan'ın damga vurması bir tesadüf değil. Almanya & Avrupa'nın temel & acil sorunlarının adeta yok sayılarak Türkiye-Erdoğan'a saldırılması,Avrupa'daki ufuk daralmasının yansıması. Avrupa'daki Türkiye karşıtlığı, temel sorunları öteleme ve düşman bir 'öteki' üzerinden kendini rahatlatma aracına dönüşmüş durumda. Kendini, hasım bir öteki üzerinden tanımlayan toplumlar kendi kimliklerini hiç bir zaman bulamazlar. Bu en çok o topluma zarar verir. Ana akım Alman siyasetinin popülizme ve ötekileştirmeye-düşmanlaştırmaya boyun eğmesi sadece ayrımcılığı ve ırkçılığı körükler. PKK ve FETÖ gibi örgütlere açıkça kucak açan Almanya, demokrasiyi değil teröristleri ve darbecileri savunduğunun farkında değil mi? Alman seçimlerini hangi partinin kazanacağının çok bir önemi yok. Çünkü hangi zihniyetin kazanacağı artık belli oluyor. Merkel ve Schulz'un tartışma boyunca ayrımcılık/yükselen ırkçılığa hiç değinmemiş olması Alman siyasetinin geldiği noktayı gösteriyor. Dün akşam Merkel ile Schulz arasındaki seçim tartışması programına Türkiye'nin ve CB'mız Erdoğan'ın damga vurması bir tesadüf değil."

İKİ LİDER KOZLARINI PAYLAŞMIŞTI! TÜRKİYE KARŞITI KÜSTAH SÖZLER

Almanya'da yapılacak genel seçimler öncesinde ilk ve son televizyon düellosunda karşı karşıya gelen Merkel ve Schulz Türkiye'yi tartıştı. İki lider, televizyon düellosunda Türkiye'yi AB'den nasıl dışlayacakları konusunda yarıştı.

MERKEL: TÜRKİYE'YE SEYAHAT UYARISI DÜŞÜNÜYORUZ

Türkiye, nefes kesen bir hızla tüm demokratik alışkanlıklardan uzaklaşıyor" diyen Merkel, ülkeye yönelik ekonomik baskının artırılabileceğini belirtti. Merkel bu çerçevede Türkiye'ye "seyahat edeceklere yönelik daha sert bir uyarının" düşünüldüğünü kaydetti. Hermes kredi garantilerinin yanı sıra Dünya Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası'nın kredilerinin de incelendiğini hatırlatan Başbakan, "Böylelikle kesin bir tepki verildiğinin gösterileceğini" ifade etti.

SCHULZ: BAŞBAKAN OLURSAM, MÜZAKERELERİ KESERİM

Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı ve başbakan adayı Martin Schulz da eğer seçilirse AB'ye, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin kesilmesi tavsiyesinde bulunacağını vurguladı. "Ben başbakan olursam Türkiye ile AB üyelik müzakerelerini sona erdiririm" diyen Schulz, uzun süre Türkiye'nin üyeliğini savunmasına rağmen aday ülkenin davranışları karşısında başka bir seçeneğin kalmadığını ifade etti. Schulz, "Ancak artık kırmızı çizginin aşıldığı noktaya gelindi" dedi. SPD adayı, Türkiye'ye üyelik müzakareleri çerçevesinde ödenen mali yardımların da dondurulması gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: haberinburada