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TÜRKİYE'DEN BARZANİ'YE SON TEKLİF: GARANTÖR OLURUZ


Türkiye'den Barzani'ye son teklif: Garantör oluruz
Tarih : 19 Eylül 2017, 17:30
Puan Ver : Türkiye'den Barzani'ye Son Teklif: Garantör Oluruz(6/10)2

Irak'taki bağımsızlık referandumu tartışmalarından duyulan rahatsızlığın altını çizen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, IKYB ile Irak arasında arabuluculuk yapabileceklerini belirtti.



"BAĞIMSIZLIK REFERANDUMU, IRAK ANAYASASI'NA AYKIRI"



Al-Monitor'e röportaj veren Mevlüt Çavuşoğlu, 25 Eylül'de yapılması planlanan bağımsızlık referandumunun, Irak Anayasası'na aykırı olduğunu söyledi. Referandumdan rahatsız olduklarını tekrarlayan Çavuşoğlu, referandum sürecinin durdurulması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) rol oynayabileceğini belirtti.



"BÜYÜK BİR HATA"



Referandum kararını "büyük bir hata" olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "referandumun Kürt Bölgesi'nin çıkarına olmadığını ve bölgenin güvenliğine hizmet etmeyeceğinin" altını çizdi.



Bağdat ile Erbil arasında arabuluculuk yapabileceklerini söyleyen Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye ve IKBY'nin adını vereceği diğer ülkelerle birlikte arabulucu olabiliriz, haklarının garantörü bile olabiliriz" diye konuştu. Çavuşoğlu, bu konuda Ankara'nın her türlü yardımı yapmaya açık olduğunu vurguladı.



Çavuşoğlu ayrıca, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin ekonomik krizde olduğunu ve Türk şirketlerine ödeme yapamadığını da hatırlattı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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