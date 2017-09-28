TÜRKİYE'DEN İLK YAPTIRIM! BARZANİ'NİN DELEGESİNE ANKARA YASAĞI GELDİ
Başbakan Binali Yıldırım, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cihangiri ile görüşmesinin ardından önemli açıklamalar yaptı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin referandumuna karşı ilk somut adımın atıldığını duyuran Yıldırım, "Barzani'nin partisi KDP'nin Türkiye ofisinde bulunan delegesinin Ankara'ya gelmemesi istendi." dedi.
İşte Yıldırım'ın konuyla ilgili açıklaması:
"Bu konuyla ilgili somut adımlar atılacaktır. Şu anda KDP'nin Türkiye'deki ofisindeki görevli kişi şu anda Kuzey Irak'ta. Geri gelmemesi yönünde bildirim yaptık. Özellikle Irak meclisinin aldığı karar çevresinde, hudut kapıları ve havaalanlarının devralması kararının ardından Türkiye'de bundan sonra Bağdat ile muhattap olacak. Buna petrol nakli de dahildir."
Kaynak: haberinburada
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