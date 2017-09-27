Türkiye' nin Erbil Başkonsolosluğu, Irak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 'nün Irak Bölgesel Kürt yönetimine yapılan uçuşlarla ilgili açıklama yaptı.

CUMA AKŞAM 18:00'DA TÜM UÇUŞLAR DURACAK

Açıklamada "THY, Atlas Global ve Pegasus tarafından Türkiye' den Erbil ve Süleymaniye ye yapılmakta olan karşılıklı seferlerin Cuma günü saat 18.00 den itibaren gerçekleştirilmesi mümkün olamayacak " denildi.

PEGASUS HAVA YOLLARI ERBİL'E UÇUŞLARI DURDURDU

Pegasus Hava Yolları CEO'su Mehmet Nane, bugün yaptığı açıklamada, Erbil'e uçuşların durdurulduğunu belirtmişti. Nane, açıklamasında, Pegasus Hava Yolları'nın, Irak Merkezi Yönetimi'nin uluslararası uçuşları durdurma kararı ile paralel hareket ettiğini dile getirmişti.

Kaynak: haberinburada