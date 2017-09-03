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TÜRKİYE'DEN KUZEY KORE'NİN HİDROJEN BOMBASI DENEMESİNE İLK TEPKİ


Türkiye'den Kuzey Kore'nin Hidrojen Bombası Denemesine İlk Tepki
Tarih : 03 Eylül 2017, 20:30
Puan Ver : Türkiye'den Kuzey Kore'nin Hidrojen Bombası Denemesine İlk Tepki(5/10)1

Kuzey Kore'nin Asya'da deprem etkisi yaratan hidrojen bombası denemesine Türkiye'den ilk tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada deneme "sorumsuz ve kışkırtıcı bir hareket" olarak tanımlandı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;

"Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC) 3 Eylül 2017 tarihinde uluslararası hukuk ile bölgesel barış ve güvenliği hiçe sayarak yaptığı hidrojen bombası denemesini sorumsuz ve kışkırtıcı bir hareket olarak görüyor, en güçlü şekilde kınıyoruz."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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