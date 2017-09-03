TÜRKİYE'DEN KUZEY KORE'NİN HİDROJEN BOMBASI DENEMESİNE İLK TEPKİ
Kuzey Kore'nin Asya'da deprem etkisi yaratan hidrojen bombası denemesine Türkiye'den ilk tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada deneme "sorumsuz ve kışkırtıcı bir hareket" olarak tanımlandı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;
"Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC) 3 Eylül 2017 tarihinde uluslararası hukuk ile bölgesel barış ve güvenliği hiçe sayarak yaptığı hidrojen bombası denemesini sorumsuz ve kışkırtıcı bir hareket olarak görüyor, en güçlü şekilde kınıyoruz."
Kaynak: haberinburada
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