Kuzey Kore'nin Asya'da deprem etkisi yaratan hidrojen bombası denemesine Türkiye'den ilk tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada deneme "sorumsuz ve kışkırtıcı bir hareket" olarak tanımlandı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;

"Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC) 3 Eylül 2017 tarihinde uluslararası hukuk ile bölgesel barış ve güvenliği hiçe sayarak yaptığı hidrojen bombası denemesini sorumsuz ve kışkırtıcı bir hareket olarak görüyor, en güçlü şekilde kınıyoruz."

Kaynak: haberinburada