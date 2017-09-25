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TÜRKİYE'DEN REFERANDUM SÜRERKEN DİKKAT ÇEKEN HAMLE! HABUR TEK TARAFLI KAPATILDI


Türkiye'den Referandum Sürerken Dikkat Çeken Hamle! Habur Tek Taraflı Kapatıldı
Tarih : 25 Eylül 2017, 09:50
Puan Ver : Türkiye'den Referandum Sürerken Dikkat Çeken Hamle! Habur Tek Taraflı Kapatıldı(10/10)6

Habur Sınır Kapısı'ndan geçişler tek taraflı kapatıldı. Habertürk TV'nin haberine göre; Kuzey Irak tarafından Türkiye'ye geçiş yok, Irak'a TIR'lar geçiyor.

TÜRKİYE, REFERANDUMUN ARDINDAN MGK KARARLARINI DEVREYE SOKACAK

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yapılan tüm uyarılara rağmen dün Barzani'nin açıkladığı gibi bugün bağımsızlık referandumuna giderse, Türkiye geçen cuma günü Milli Güvenlik Kurulu'nda aldığı (MGK) tedbir kararlarını anında devreye sokacak. Ankara önceliği Barzani yönetimine karşı yoğun diplomatik baskı ile ekonomik önlemlere verecek.

BAKANLAR KURULUNUN ALDIĞI KARARLAR NELER?

Hürriyet, MGK sonrası yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ayrıntılarına ulaştı. İki gün önce gerçekleşen Bakanlar Kurulu'nda, Kuzey Irak'ın tüm ihtiyaçlarının yüzde 70'ini Türkiye'den sağladığına dikkat çekildi. Bu nedenle, Türkiye'nin dış ticaretine olumsuz yansıması olsa da Habur Sınır Kapısı'nın kapatılması ve ihracatın durdurulması benimsendi. Aynı şekilde IKYB'den petrol alımı da durdurulacak.

ANKARA'DAN "ÜÇLÜ KISKAÇ" HAMLESİ

Ankara, ekonomik tedbirlerin İran ve merkezi Bağdat yönetimi tarafından da devreye sokulması için çaba gösterecek. Erdoğan, 4 Ekim'de İran'a yapacağı ziyarette Tahran yönetimine sınır kapılarını kapatıp ticareti durdurmayı önerecek. Ankara'nın 'üçlü kıskaç'la Barzani'nin halkın taleplerini karşılayamaz duruma düşürülmesini hedeflediği belirtiliyor.

Güvenlik önlemleri kademeli olarak uygulanacak. Türkiye ile Irak arasında sınırların değişmezliğini içeren, aksi durumda müdahale hakkı doğuran 1926 ve 1946 anlaşmaları dünyaya detaylarıyla anlatılacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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