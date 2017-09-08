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Türkiye'den Seyahat Uyarısı: ABD ve Karaipler Bölgesine Gitmeyin

TÜRKİYE'DEN SEYAHAT UYARISI: ABD VE KARAİPLER BÖLGESİNE GİTMEYİN

Dışişleri Bakanlığı, ABD'de etkisini göstermeye başlayan 'en yüksek' seviyedeki İrma Kasırgası'na karşı Türk vatandaşları uyardı. Bölgeye gitmeyi planlayanlara 'seyahatten kaçının' uyarısı yapıldı.

Tarih : 08 Eylül 2017, 00:30
Puan Ver : Türkiye'den Seyahat Uyarısı: Abd Ve Karaipler Bölgesine Gitmeyin(6/10)2

Karayipler'i vuran ve haftasonu ABD'nin Florida eyaletine ulaşması beklenen İrma Kasırgası'na karşı Türkiye de harekete geçti.

ABD'de 37 milyon kişiyi etkileyebileceği belirtilen kasırgayla ilgili Türk vatandaşlarını uyaran bakanlık, bölgeye seyahat planı yapanlara "seyahatten kaçının" çağrısı yaptı.

"ZORUNLU OLMADIKÇA BÖLGEYE GİTMEYİN"

Dışişleri Bakanlığı'ndan İrma kasırgası hakkındaki açıklaması şöyle:

"Karayipler Bölgesinde ortaya çıkan ve en yüksek seviye olan 'Kategori 5' olarak sınıflandırılan 'İrma kasırgası', Karayipler ve Amerika Birleşik Devletlerinin Florida Eyaleti ile sözkonusu bölgelerin etrafındaki alanlarda etkili olmaktadır.

Bu çerçevede, vatandaşlarımızın zorunlu kalmadıkça önümüzdeki günlerde söz konusu bölgelere seyahat etmekten kaçınmalarında fayda bulunmaktadır."

BM DE HAREKETE GEÇTİ

Birleşmiş Milletlerden (BM) yapılan açıklamada, Karayipler'deki İrma Kasırgası'nın mağdurlarına yardım etmek için Barbados'a ve Haiti'nin kuzeyine ekip gönderildiği belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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