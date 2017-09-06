TÜRKİYE'NİN ARAKANLI MÜSLÜMANLARA YAPTIĞI YARDIMIN İLK BÖLÜMÜ BANGLADEŞ'E ULAŞTI
Myanmar hükümetinin Arakan'da soykırım uyguladığı Müslümanlara Türkiye'den gidecek olan yardımın ilk bölümü bölgeye ulaştı.
ERDOĞAN GÖRÜŞTÜKTEN SONRA MYANMAR GERİ ADIM ATMIŞTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öncek gün Myanmar Devlet Başkanı ile telefonda görüşmüş, görüşmenin ardından Myanmar hükümetinin Türkiye'den Arakanlılara gidecek 1000 tonluk yardıma onay verdiği açıklanmıştı.
150 BİN MÜSLÜMAN BANGLADEŞ'E KAÇTI
Arakan'dan kaçarak Bangladeş'e sığınan yaklaşık 150 bin Müslüman için Türkiye'nin yapacağı yardımın ilk bölümü bugün Bangladeş'e ulaştı.
Kaynak: haberinburada
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