TÜRKİYE'NİN ASKERİ TATBİKATINA BARZANİ'DEN İLK YORUM: BİZİ İLGİLENDİRMİYOR!
Türkiye'nin Kuzey Irak'a açılan sınır kapısı Habur'da başlattığı askeri tatbikata Barzani'den ilk yorum geldi. Barzani tatbikatla ilgili "Türkiye'nin askeri tatbikatı kendi sınırları içerisindedir ve bizi ilgilendiren bir konu değil." dedi.
"TÜRKİYE'NİN GÖRÜŞÜNE KATILMIYORUZ"
IKBY Başkanı Mesud Barzani, referanduma ilişkin nihai kararını açıkladı. Düzenlediği basın toplantısı ile açıklama yapan Barzani, halkın kararını verdiğini ifade ederek, "Türkiye'nin 'referandumun bölge güvenliğini tehdit ettiği' görüşüne katılmıyoruz. Biz Kürdistan'ın bağımsızlığının bölgenin güvenliğini daha da sağlamlaştıracağı kanaatindeyiz" dedi.
"TATBİKAT BİZİ İLGİLENDİRMİYOR"
Türkiye'nin sınırdaki askeri hareketlilik olduğu ve kapıların kapatılabileceğine ilişkin soruyu yanıtlayan Barzani, "Türkiye'nin askeri tatbikatı kendi sınırları içerisindedir ve bizi ilgilendiren bir konu değil. Sınırın kapatılmasını istemeyiz ama onlar böyle bir karar alır mı bilmiyoruz" dedi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
- Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
- Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
- Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
- Verem Ve Sspe Hastalarına Tedavi Ve Bakım İçin Ayda Bin 683 Lira Verilecek
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar