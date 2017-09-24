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TÜRKİYE'NİN ASKERİ TATBİKATINA BARZANİ'DEN İLK YORUM: BİZİ İLGİLENDİRMİYOR!


Türkiye'nin Askeri Tatbikatına Barzani'den İlk Yorum: Bizi İlgilendirmiyor!
Tarih : 24 Eylül 2017, 22:40
Puan Ver : Türkiye'nin Askeri Tatbikatına Barzani'den İlk Yorum: Bizi İlgilendirmiyor!(6/10)2

Türkiye'nin Kuzey Irak'a açılan sınır kapısı Habur'da başlattığı askeri tatbikata Barzani'den ilk yorum geldi. Barzani tatbikatla ilgili "Türkiye'nin askeri tatbikatı kendi sınırları içerisindedir ve bizi ilgilendiren bir konu değil." dedi.

"TÜRKİYE'NİN GÖRÜŞÜNE KATILMIYORUZ"

IKBY Başkanı Mesud Barzani, referanduma ilişkin nihai kararını açıkladı. Düzenlediği basın toplantısı ile açıklama yapan Barzani, halkın kararını verdiğini ifade ederek, "Türkiye'nin 'referandumun bölge güvenliğini tehdit ettiği' görüşüne katılmıyoruz. Biz Kürdistan'ın bağımsızlığının bölgenin güvenliğini daha da sağlamlaştıracağı kanaatindeyiz" dedi.

"TATBİKAT BİZİ İLGİLENDİRMİYOR"

Türkiye'nin sınırdaki askeri hareketlilik olduğu ve kapıların kapatılabileceğine ilişkin soruyu yanıtlayan Barzani, "Türkiye'nin askeri tatbikatı kendi sınırları içerisindedir ve bizi ilgilendiren bir konu değil. Sınırın kapatılmasını istemeyiz ama onlar böyle bir karar alır mı bilmiyoruz" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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