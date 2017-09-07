Türkiye'nin, Merkel hükümetinin düşmanca tutumları nedeniyle Alman milletvekillerinin Konya'daki Alman askerlerini ziyaret etmesine izin vermemesi, iki ülke arasındaki krizde yeni bir sayfa açmıştı. Tırmanan tansiyonu düşürmek için devreye giren NATO, yeni bir ziyaret formülü buldu.

ALMAN VEKİLLER NATO KİMLİĞİYLE ÜSSE GİRECEK

Farklı siyasi partilerden 7 Alman milletvekilinden oluşan heyet, NATO tarafından hazırlanan program kapsamında, 8 Eylül Cuma günü Konya'daki NATO üssünü ziyaret ederek, burada görev yapan Alman askerleriyle bir araya gelecek.

DW Türkçe'nin haberine göre heyetin Konya'ya uçuşu Almanya'dan değil, NATO'nun ana karargâhının bulunduğu Brüksel'den gerçekleştirilecek.

ÜST DÜZEY GÖRÜŞMELER DE YAPILACAK

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller'in başkanlık edeceği heyette, Alman milletvekillerinin yanı sıra NATO'dan bazı yetkililer de bulunacak.

Ziyaretin NATO genel sekreter yardımcısı başkanlığında yapılması nedeniyle, heyetin üst düzey Türk yetkililer tarafından karşılanması, burada bazı görüşmelerin yapılması bekleniyor.

PKK'YA DESTEK VEREN İSİM DE HEYETTE

Türkiye, Alman milletvekillerinin Türkiye'deki üslere gitmesine izin vermemesinin gerekçesi olarak, heyette yer alan Sol Parti milletvekillerinin, terör örgütü PKK'ya destek vermelerini göstermişti.

DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Sol Partili Alexander Neu, PKK'ya destek verdiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu iddia ederek "Ne geçtiğimiz sene, ne bu sene ne de gelecekte... PKK ile ilgim olmadı, olmayacak" dedi.

ALMAN VEKİLLER BULUNAN ÇÖZÜMDEN RAHATSIZ

Neu, Konya ziyaretinin NATO şemsiyesi altında gerçekleştirilmesini doğru bulmadığını söylerken, "Bu yolla Federal Meclis, Alman birliklerinin bulunduğu yabancı misyonları ziyaret etme hakkından feragat ederek bunu NATO'ya devretmiş oldu" görüşünü kaydetti.

Kendilerini NATO genel sekreter yardımcısının götürüyor olmasını da eleştiren Neu, "Bize NATO çalışanı eşlik edecek. Bu gerçekten yanlış ve ben buna itiraz ettim. Ama diğerleri kabul ettiği için yine de ziyarete katılacağım" şeklinde konuştu.

Kaynak: haberinburada