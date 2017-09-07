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TÜRKİYE'NİN İLK KADIN BAKANI TÜRKAN AKYOL, HAYATINI KAYBETTİ


Türkiye'nin İlk Kadın Bakanı Türkan Akyol, Hayatını Kaybetti
Tarih : 07 Eylül 2017, 14:10
Puan Ver : Türkiye'nin İlk Kadın Bakanı Türkan Akyol, Hayatını Kaybetti(6/10)2

Türkiye'nin ilk kadın bakanı Türkan Akyol, tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti.

SAĞLIK BAKANLIĞI YAPMIŞTI

12 Ekim 1928 tarihinde doğan Türkan Akyol, 26 Mart 1971 - 13 Aralık 1971 arası Sağlık Bakanlığı yapmıştı.

NİHAT ERİM HÜKÜMETİNDE, GÖREV ALDI

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Dahiliye, Göğüs Hastalıkları Uzmanlığı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyeliği ve Rektörlüğü, XVIII. Dönem İzmir Milletvekilliği ile Sağlık ve Sosyal Yardım, Devlet Bakanlıkları yaptı. Evli ve iki çocuk annesidir.

12 Mart 1971 Silahlı Kuvvetler muhtırasının ardından 19 Mart'ta Nihat Erim'in kurduğu 33. Hükümette sağlık bakanı olarak görev aldı. 1993 yılında Tansu Çiller'in kurduğu 50. Hükümette DYP-SHP koalisyonundan SHP milletvekili olarak bakanlık yaptı. Bursa'da 16 Ocak 1995 tarihinde sağlık bakanlığına bağlı olarak açılan göğüs hastalıkları hastanesine eski sağlık bakanına atfen Türkân Akyol Göğüs Hastalıkları Hastanesi adı verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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