TÜRKİYE'NİN SINIRLARINI AÇ MASRAFLARI KARŞILAYALIM ÇAĞRISINA BM'DEN DESTEK
BM, Türkiye'nin Bangladeş'e Arakanlı Müslümanlar için yaptığı 'sınırlarını aç masrafları karşılayalım' teklifinin 'pozitif ve cesaret verici bir adım' olduğunu bildirerek, diğer ülkelerden de benzer adımların atılması çağrısında bulundu.
BM TÜM PERSONELİNİ GERİ ÇEKTİĞİ İÇİN UNICEF ARAKANLI ÇOCUKLARA ULAŞAMIYOR
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), "BM, Arakan'ın kuzeyinden güvenlik gerekçesiyle tüm personelini geri çektiği ve bölgedeki faaliyetlerini durdurduğu için Arakan'da yardıma ihtiyacı olan çocuklara erişimimiz yok" ifadelerini kullandı.
BANGLADEŞ SINIRINA YOLCULUK AÇLIK İÇİNDE 3 GÜN SÜRÜYOR
BM "Arakan'dan kaçan Müslümanların, Bangladeş sınırına yolculuğu açlık içinde ortalama 3 gün sürüyor. Son 11 günde saldırılardan kaçarak Bangladeş'e giriş yapan Arakanlı Müslümanların yüzde 80'i yani 100 binden fazlası kadın ve çocuklardan oluşuyor" açıklamasını yaptı.
Kaynak: haberinburada
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