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TÜRKİYE'NİN SOMALİ'DE İNŞA ETTİĞİ ASKERİ ÜS AÇILDI! ÜSSE 200 TÜRK ASKERİ KONUŞLANACAK


Türkiye'nin Somali'de İnşa Ettiği Askeri Üs Açıldı! Üsse 200 Türk Askeri Konuşlanacak
Tarih : 30 Eylül 2017, 19:40
Puan Ver : Türkiye'nin Somali'de İnşa Ettiği Askeri Üs Açıldı! Üsse 200 Türk Askeri Konuşlanacak(5/10)1

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türk üssü açıldı. Törende Somalili askerler, Türkçe şarkılar seslendirdi. Somali'nin başkenti Mogadişu'da askeri üssün açılışına Somali Başbakanı Hasan Ali Kayre ve Orgeneral Hulusi Akar katıldı.

BİN 500'DEN FAZLA ASKER EĞİTİM ALABİLECEK

Askeri üssün, bin 500'den fazla askeri eğitme kapasitesinde olduğu belirtildi. Eğitimin amacının ise El Kaide bağlantılı Eş-Şebab örgütüne karşı mücadele veren Somali ordusuna destek vermek olduğu açıklandı.

50 MİLYON DOLAR HARCANDI

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, açılışa katılmak için dün Somali'nin başkenti Mogadişu'ya gelmişti. Somali Başbakanı Hasan Ali Kayre törende, "Bu askeri üs, gelişimin bir parçası. Bu amaca ulaşmak için Somalilerin birliğini savunan bir orduya sahibiz" dedi. Askeri üsse 200 Türk askerinin konuşlandırılacağı belirtildi. Törende, Somali askerleri Türkçe yazdıkları şarkıyı seslendirdi. Türkiye'nin askeri üssün inşası için 50 milyon dolar harcadığı belirtiliyor.Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindeki heyeti, Aden Adde Uluslararası Havalimanı'nda, Somali Genelkurmay Başkanı Ahmed Jimale Gedi, Türkiye'nin Somali Büyükelçisi Olgan Baker ve diğer hükümet yetkilileri karşılamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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