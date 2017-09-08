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TÜRKİYE'Yİ KIZDIRAN ALMAN VEKİL, KONYA'YA GELİYOR


Türkiye'yi Kızdıran Alman Vekil, Konya'ya Geliyor
Tarih : 08 Eylül 2017, 12:20
Puan Ver : Türkiye'yi Kızdıran Alman Vekil, Konya'ya Geliyor(5/10)1

Türkiye'nin "uygun" değil diyerek engellediği Alman milletvekillerinin Konya üssü ziyareti bugün NATO şemsiyesi altında gerçekleşecek. 7 vekil, NATO Genel Sekreter Yardımcısı'nın başkanlığındaki heyetle Konya'ya uçacak. Heyette Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya destek verdiği için üs ziyaretlerine izin vermediği ve çok sert tepki gösterdiği Sol Parti milletvekili Alexander Neu da yer alıyor.

NATO'NUN ZİYARET FORMÜLÜYLE TANSİYON DÜŞÜRÜLECEK

Türkiye'nin Alman milletvekillerinin Konya'daki Alman askerlerini ziyaret etmesine izin vermemesi nedeniyle tırmanan tansiyon, NATO'nun ziyaret formülüyle düşürülmeye çalışılıyor.

HEYET, 7 MİLLETVEKİLİNDEN OLUŞUYOR

Farklı siyasi partilerden 7 Alman milletvekilinden oluşan heyet, NATO tarafından hazırlanan program kapsamında bugün Konya'daki NATO üssünü ziyaret ederek, burada görev yapan Alman askerleriyle bir araya gelecek.

NATO'DAN YETKİLİLER DE BULUNACAK

DW Türkçe'nin haberine göre, heyetin Konya'ya uçuşu Almanya'dan değil, NATO'nun ana karargâhının bulunduğu Brüksel'den gerçekleştirilecek. NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller'in başkanlık edeceği heyette, Alman milletvekillerinin yanısıra NATO'dan bazı yetkililer de bulunacak.

ÜST DÜZEY TÜRK YETKİLİLER KARŞILAYACAK

Ziyaretin NATO genel sekreter yardımcısı başkanlığında yapılması nedeniyle, heyetin üst düzey Türk yetkililer tarafından karşılanması, burada bazı görüşmelerin yapılması bekleniyor.

TÜRKİYE'NİN İTİRAZ ETTİĞİ ALMAN VEKİL DE VAR

Heyette dikkat çeken bir isim de yer alıyor. Türkiye, Alman milletvekillerinin geçen aylarda İncirlik'te ve Konya'da görev yapan Alman askerlerini ziyaret etme taleplerini reddetmesinin gerekçesi olarak, Sol Parti milletvekillerinin, terör örgütü PKK'ya destek vermelerini gösterilmişti. Bu isimlerin başında da Alexander Neu yer alıyor.

Türkiye, Neu'nun PKK'lılara destek verdiğini belirterek ziyaretlere şiddetle karşı çıkmıştı. Neu ise bu iddiaları reddetmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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