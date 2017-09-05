TÜRKİYE'Yİ KIZDIRAN DÜELLONUN ARDINDAN MERKEL'DEN YUMUŞAMA SİNYALİ: DİYALOG DEVAM ETMELİ
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile ilgili sert mesajların verildiği pazar günkü televizyon düellosunun ardından pazartesi günü partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) meclis grubunda konuştu. 24 Eylül seçimleri öncesindeki son grup oturumunda Türkiye ile ilişkilere de değinen Merkel, katılımcıların aktardığına göre, Türkiye ile diyalog kanallarının açık tutulması gerektiğini söyledi.
Oturumdan aktarılanlara göre Merkel, Türkiye'deki siyasi durumun giderek daha da kötüleştiğini belirterek, "Ancak Türkiye NATO'da bir ortağımız. Ayrıca Türkiye'de tutuklu bulunan Alman vatandaşlarına yardım edilmesi gerekiyor" görüşünü dile getirdi. Ankara ile ilişkilerin riskli ve zor olduğunu vurgulayan Merkel, bununla birlikte "zor muhataplarla da diyalog kanallarının açık tutulması gerektiğini." kaydetti.
"MÜZAKERELERİN GELECEĞİ EKİM'DE GÖRÜŞÜLECEK"
Merkel'in oturumda Türkiye ile AB üyelik müzakerelerinin durdurulması konusunu AB'deki meslektaşları ile Ekim ayında görüşeceğini tekrar ettiği de bildirildi.
Pazar akşamı Alman Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayı Martin Schulz ile birlikte katıldığı TV düellosunda Merkel, Türkiye'ye yönelik ekonomik baskının artırılabileceğini belirtmişti. Schulz ise, "Ben başbakan olursam Türkiye ile AB üyelik müzakerelerini sona erdiririm." diye konuşmuştu.
Federal hükümet sözcüsü Steffen Seibert pazartesi günü yaptığı açıklamada Merkel'in Türkiye'nin AB üyelik müzekerelerini sona erdirme konusunu 24 Eylül'deki seçimlerden sonra Avrupalı meslektaşları ile ele almak istediğini bildirmişti.
KARŞILIKLI SERT MESAJLAR
Diğer yandan Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) Meclis Grup Başkanı Volker Kauder, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Merkel ve Schulz'un Türkiye ile ilgili ifadelerine yönelik yaptığı açıklamaya yanıt verdi. Kauder, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarını "tahammül edilmez" bulduğunu belirterek "Türkiye ile Almanya arasındaki havayı zehirlemeye çalışan onların kendisidir." dedi.
Çavuşoğlu, Merkel ve Schulz'un televizyon düellosundaki ifadeleriyle ilgili olarak, "Avrupa şu anda İkinci Dünya Savaşı öncesi değerlere dönüyor" demiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözcüsü İbrahim Kalın da "Kalın, "Ana akım Alman siyasetinin popülizme ve ötekileştirmeye-düşmanlaştırmaya boyun eğmesi sadece ayrımcılığı ve ırkçılığı körükler" ifadelerini kullanmıştı.
Kaynak: haberinburada
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