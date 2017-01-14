

6 - 12 Şubat tarihlerinde Bursa'da yapılacak olan UMB Dünya Kupası'nın son 10 kişilik kontenjanı için Türkiye'nin her yerinden gelen 60 sporcu Bahçelievler'deki Bilardo Max Spor Salonu'nda yarıştı. Bu yıl üst üste ikinci kez Bursa'nın evsahipliği Dünya Kupası için üst düzey bilardocuların yanı sıra







Soner Taş, Ömer Karakurt, Selim Özden, Bora Yayalar, Erkan Arık, Manol Minaoğlu, Hakan Adıgüzel, Savaş Gügör, İbrahim Müftüoğlu ve Muammer Rahmet da rakiplerini geride bırakarak Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.







Türkiye Bilardo Federasyonu İstanbul İl Temsilcisi İlhan Aydın, genel seçmeler hakkında şu bilgileri verdi:







Bilindiği gibi Dünya Kupalarına evsahipliği yapan ülkelerin belirli bir kontenjan hakkı oluyor. Bu kupaya Türkiye'nin dünya çapındaki bilardocuları direkt katılıyor. UMB'nin bize verdiği kontenjan doğrultusunda diğer sporcular da Türkiye adına yarışabilmek için bu son 10 sporcu arasına katılabilmek için yarıştılar. Türkiye genelinden gelen 60 sporcunun katıldığı elemelerde en iyi 10 sporcu bulmaya çalıştık. Bunun için de bir öneleme turu oynattık. Dünyanın en iyi sporcuları ile Bursa'da yarışabilmek mücadele ettiler ve Soner Taş, Ömer Karakurt, Selim Özden, Bora Yayalar, Erkan Arık, Manol Minaoğlu, Hakan Adıgüzel, Savaş Gügör, İbrahim Müftüoğlu ve Muammer Rahmet da rakiplerini geride bırakarak Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı."







"TÜRKİYE, DÜNYADA ÖNDE GELEN 2-3 BİLARDO ÜLKESİNDEN BİRİ"







Dünya Bilardo Kupası'nın etaplarından birinin Türkiye'de düzenlenmesinin önemine de değinen Aydın, "Geçen sene Bursa dünya kupasına çok iyi bir ev sahipliği yaptı. Gelen oyuncular da bundan çok memnun kaldılar. Bursa halkı da çok iyi talep gösterdi, bilardonun ne kadar güzel bir oyun olduğunu daha yakından izlediler. Türkiye, dünyadaki 2-3 bilardo ülkesinden biri. Bu vesile ile bunun da Türkiye'ye cok büyük katkısı oluyor. Dünyanın her yerinden gelen bilardocular Türkiye ve Türk halkını yakından tanıma fırsatı buluyorlar. Bu da ülkemiz için çok büyük kazanç diye düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.







kaynak:sabah