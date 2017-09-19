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TURUNCU ALARMA GEÇEN TSK, BUGÜN PKK HEDEFLERİNE BOMBA YAĞDIRDI


Turuncu Alarma Geçen TSK, Bugün PKK Hedeflerine Bomba Yağdırdı
Tarih : 19 Eylül 2017, 10:00
Puan Ver : Turuncu Alarma Geçen Tsk, Bugün Pkk Hedeflerine Bomba Yağdırdı(5/10)1

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki, terör örgütü PKK kamplarına yönelik hava harekatında, terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı tespit edilen silah mevzisi, barınak ile silah ve mühimmat depoları imha edildi.

TSK, TURUNCU ALARMA GEÇMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere dün sınır üslerinde turuncu alarma geçilmiş, personelin izinleri iptal edilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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