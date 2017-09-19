TURUNCU ALARMA GEÇEN TSK, BUGÜN PKK HEDEFLERİNE BOMBA YAĞDIRDI
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki, terör örgütü PKK kamplarına yönelik hava harekatında, terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı tespit edilen silah mevzisi, barınak ile silah ve mühimmat depoları imha edildi.
TSK, TURUNCU ALARMA GEÇMİŞTİ
Hatırlanacağı üzere dün sınır üslerinde turuncu alarma geçilmiş, personelin izinleri iptal edilmişti.
Kaynak: haberinburada
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