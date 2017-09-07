TUVALETTEN GELEN SESE KOŞTU, GÖRDÜĞÜ MANZARA KARŞISINDA ŞOKE OLDU
Kırklareli'de bir evin alaturka tuvaletinin giderine sıkışan yavru kedi, attığı çığlıklarla kendisini ev sahibine duyurdu. Bölgeye gelen AFAD ekipleri de ölümden dönen kediyi kurtardı.
Kırklareli'de bir evin alaturka tuvaletinin giderine sıkışan yavru kedi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi Yurt Sokak'ta yaşayan Ramazan Gündoğdu, bir sokak kedisinin apartman girişinde yavrulaması üzerine, kedilerin sığınması için evinin kapısını açık bıraktı.
TUVALETTEN KEDİ SESİ GELDİ
Bir süre sonra anne kedinin apartmanın duvarına tırmanmaya çalıştığını gören komşuları, durumu Gündoğdu'ya bildirdi. Bu sırada tuvalette kedi sesi duyan Gündoğdu, tuvalet giderinde sıkıştığını gördüğü yavru kediyi kurtarmak istedi ancak başarılı olamadı.
AFAD KURTARDI
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri, yavru kediyi sıkıştığı yerden çıkardı. Yavru kedi yıkandıktan sonra, annesinin bulunduğu sokağa bırakıldı. Anne kedi ise yavrusunu alarak bölgeden uzaklaştı.
Gündoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yavru kediyi kurtarmak için mücadele etiğini ancak başarılı olamadığını ifade ederek, AFAD ekiplerine teşekkür etti.
Yavru kedi kurtarıldığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Gündoğdu, anne kedinin yavrusuna kavuşmasının ardından yaşadığı sevincin kendilerini duygulandırdığını anlattı.
Kaynak: haberinburada
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