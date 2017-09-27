Sosyal medya devi Twitter, kuruluşundan bu yana geçerli olan 140 karakterli paylaşım sınırlamasını 280 karaktere çıkarma kararı aldı.



Sosyal medya devi Twitter, kuruluşundan bu yana geçerli olan 140 karakterli paylaşım sınırlamasını iki katına çıkarma kararı aldı. Ön uygulamada bazı kullanıcılar aracılığıyla denenecek yeni yönteme göre, Twitter 140 harflik mesaj paylaşımını, 280 harfe çıkardı.



JAPONLAR, ÇİNLİLER VE KORELİLER YENİLİK DIŞINDA



Kullanıcılarının kendilerini daha iyi ifade edebilmelerini amaçlayan 280 karakter uygulamasında, Japon, Çin ve Kore dillerinin bu yenilik dışında tutulacağı belirtildi.



























Kaynak: haberinburada



