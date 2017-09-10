Bayern Münih'in Yıldızı Arjen Robben: Beşiktaş Tehlikeli Bir Takım
Kanal İstanbul Piyangosu! 3 İlçede Konut Fiyatları Şimdiden Uçtu
Fenerbahçe'de Sol Bek İçin Yeni Aday Brezilyalı Dodo Oldu
Aykut Kocaman'dan Eljif'e Uyarı: Aman Ozan Gibi Olma
Trabzonspor'un Yıldızına İspanyol Devinden Çılgın Teklif
Uğur Boral Fetö'cü Futbolcuların İsimlerini Savcılığa Verdi
Emmanuel Emenike Süper Lig Yolunda!
Japonya'da Sanal Para Müzik Grubu Kuruldu
Whatsapp'ta Grup Kuran İşçileri İşten Atan Patrona Yargıtay Dur Dedi
Beşiktaş Yeni Kampanyasını Tanıttı: Gel, Gel. Kim Olursan Gel!
Beşiktaş, Denys Boyko'yu Belçika Ekibi Club Brugge'e Kiraladı
Fakıbaba'dan Gözdağı: Desteklerde Usulsüzlük Yapanı Savcılığa Veririm
Erdoğan: 1,5 Milyar Dolarlık Dev Tesis, 2 Bin 200 Kişiye İstihdam Sağlayacak
Altında 110 Liralık Boncuk Taş Oyunu
Balona Rövaşata Atan Adama Rakip Geldi! Judocu Dayı Fenomen Oldu
İşsizlik Fonu Geçen Yıl 13,5 Milyar Lira Büyüdü
Kanal İstanbul'da Detaylar Belli Olur Olmaz İlk Kazma Vuruldu
Barcelona Teknik Direktörü Valverde: Burada Oynamak Zor
Olay Yorum: Başarılı Olamazsa Gideceği Takım 'survivor Ünlüler' Olur
Yaptığı Paylaşım Servetinden 3,3 Milyar Dolar Götürdü

Üç boynuzlu dinozorun iskeleti bulundu!

ÜÇ BOYNUZLU DİNOZORUN İSKELETİ BULUNDU!

Colorado eyaletinin Thornton bölgesinde, 66 milyon yıl öncesine ait dinozor kemikleri bulundu. Dinozorun yetişkin bir Triceratops olduğu belirlendi.

Tarih : 10 Eylül 2017, 17:40
Puan Ver : Üç Boynuzlu Dinozorun İskeleti Bulundu!(7/10)6


66 milyon yıl öncesine ait olduğu belirlenen, Triceratops cinsi üç boynuzlu ve yeleli dinozor cinsinin iskeleti, kafatası dahil bütün olarak Amerika'nın Colorado eyaletinde bulundu.



İNŞAAT ÇALIŞMASINDA BULUNDU



Colorado eyaletinin Thornton bölgesinde bir inşaat çalışması sırasında tesadüfen bulunan dinozor iskeletini çıkarmak için bütün çalışmalar başladı.



 



Fotoğrafta dinozorun 2 boynuzu ve sol göz çukuru görünüyor.



İSKELETİ BUNCA YIL BİR ARADA KALMIŞ



Hem vücut kemiklerinin hem de kafatasının bir arada bulunmasının oldukça nadir görüldüğünü söyleyen arkeologlar şanslı olduklarını söyledi. İnşaat sırasında tesadüfen bulunan dinozor iskeleti bütün ülkeyi heyecanlandırdı.



 



"BÖLGEDE ACİL GÜVENLİK İLAN ETTİK"



Thornton iletişim direktörü Todd Barnes, "dinozorun iskeletini komple çıkarmayı umuyoruz. Kayıp kemik olduğunu zannetmiyoruz" diye konuştu. Barnes, "bölgede acil güvenlik ilan edip, önlemleri arttırdık ve giriş-çıkışı kapattık" dedi. Kazı işlemleri bittikten sonra dinozorun kemikleri 66 milyon yıl sonra tekrar biraraya getirilecek.



 



6 TON AĞIRLIĞINDAYMIŞ



National Geographic'in aktardığına göre Triceratops cinsi dinozorun 6 ton ağırlığında, 3 metre yüksekliğinde ve 9 metre uzunluğunda olduğu belirtiliyor.



Bu keşif Triceratops cinsi dinozorla ve yaşadığı dönemle ilgili pek çok aydınlanmamış bilgiyi günışığına çıkarabilir.



 



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






Etiketler: Üç  Boynuzlu  Dinozorun  İskeleti  Bulundu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER