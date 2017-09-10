Colorado eyaletinin Thornton bölgesinde, 66 milyon yıl öncesine ait dinozor kemikleri bulundu. Dinozorun yetişkin bir Triceratops olduğu belirlendi.



66 milyon yıl öncesine ait olduğu belirlenen, Triceratops cinsi üç boynuzlu ve yeleli dinozor cinsinin iskeleti, kafatası dahil bütün olarak Amerika'nın Colorado eyaletinde bulundu.



İNŞAAT ÇALIŞMASINDA BULUNDU



Colorado eyaletinin Thornton bölgesinde bir inşaat çalışması sırasında tesadüfen bulunan dinozor iskeletini çıkarmak için bütün çalışmalar başladı.







Fotoğrafta dinozorun 2 boynuzu ve sol göz çukuru görünüyor.



İSKELETİ BUNCA YIL BİR ARADA KALMIŞ



Hem vücut kemiklerinin hem de kafatasının bir arada bulunmasının oldukça nadir görüldüğünü söyleyen arkeologlar şanslı olduklarını söyledi. İnşaat sırasında tesadüfen bulunan dinozor iskeleti bütün ülkeyi heyecanlandırdı.







"BÖLGEDE ACİL GÜVENLİK İLAN ETTİK"



Thornton iletişim direktörü Todd Barnes, "dinozorun iskeletini komple çıkarmayı umuyoruz. Kayıp kemik olduğunu zannetmiyoruz" diye konuştu. Barnes, "bölgede acil güvenlik ilan edip, önlemleri arttırdık ve giriş-çıkışı kapattık" dedi. Kazı işlemleri bittikten sonra dinozorun kemikleri 66 milyon yıl sonra tekrar biraraya getirilecek.







6 TON AĞIRLIĞINDAYMIŞ



National Geographic'in aktardığına göre Triceratops cinsi dinozorun 6 ton ağırlığında, 3 metre yüksekliğinde ve 9 metre uzunluğunda olduğu belirtiliyor.



Bu keşif Triceratops cinsi dinozorla ve yaşadığı dönemle ilgili pek çok aydınlanmamış bilgiyi günışığına çıkarabilir.































Kaynak: haberinburada



